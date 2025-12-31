×
سوريا: قتيل وعدد من الجرحى جراء تفجير انتحاري استهدف دورية شرطة بمدينة حلب

الأمن الداخلي في مدينة حلب
أعلنت وكالة الأنباء السورية عن مقتل أحد عناصر الأمن الداخلي وأصابة عدد آخر بجروح متفاوتة مساء اليوم؛ جراء تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة بمنطقة باب الفرج بمدينة حلب.

وأوضحت محافظة حلب في بيان لها، أن شخصاً مجهول الهوية نفّذ تفجيراً انتحارياً مستخدماً حزاماً ناسفاً، استهدف دورية للشرطة في باب الفرج وسط حلب، وذلك بعد أن رصدته قوى الأمن وحاولت اعتقاله، ما دفعه إلى تفجير نفسه.

وذكرت المحافظة أن التفجير أسفر عن استشهاد أحد عناصر الدورية وإصابة آخرين بجروح، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة ملابسات الحادث وفرض طوق أمني في محيط الموقع.

