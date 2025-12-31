رابطة العالم الإسلامي تدين منع الاحتلال عمل المنظمات الإنسانية في غزة

رابطة العالم الإسلامي

أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد اليوم الأربعاء قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمنع عشرات المنظمات الإنسانية غير الحكومية من العمل في قطاع غزة والتي تعد شريانا حيويا لبقاء سكان القطاع.

وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان بهذا العمل الشائن الذي يمثل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية ويضاعف من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع المنكوب.

ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لفرض احترام القانون الدولي الإنساني ورفع جميع القيود التعسفية المفروضة على العمل الإنساني والسماح الفوري بالوصول الشامل والكافي للمساعدات إلى سكان غزة وضمان حماية المدنيين والعاملين في المنظمات الإغاثية في القطاع.

وأعلنت سلطة الاحتلال في وقت سابق من هذا الأسبوع تعليق أنشطة العديد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في القطاع بينها (أطباء بلا حدود) بداية من الأول من يناير 2026.