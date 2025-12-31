كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت تعلن عن فتح باب التقديم للراغبين بالالتحاق في برامج الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 2027/2026

جامعة الكويت

أعلنت كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت عن فتح باب التقديم للالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 2026/2027، وذلك في إطار سعي الجامعة إلى دعم البحث العلمي واستقطاب الكفاءات الأكاديمية المتميزة.

وأوضحت الكلية أن التقديم يشمل 66 برنامج ماجستير و13 برنامج دكتوراه في مختلف التخصصات، على أن يبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من 7 يناير 2026 ويستمر حتى 7 مارس 2026 عبر بوابة التقديم الإلكترونية.

وبيّنت أن اختبارات القبول ستُعقد خلال الفترة من 5 إلى 17 أبريل 2026، يليها توثيق المستندات للمرشحين خلال الفترة من 3 إلى 14 مايو 2026، على أن يتم إعلان أسماء المقبولين في 4 يونيو 2026.

ودعت كلية الدراسات العليا جميع الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول العامة والخاصة عبر القنوات الرسمية لجامعة الكويت، والتقيد بالمواعيد المحددة لضمان استكمال إجراءات القبول.