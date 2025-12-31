بنك برقان 2025: استراتيجية راسخة وإنجازات مستدامة تعزز المسؤولية المجتمعية

بنك برقان

واصل بنك برقان خلال عام 2025 ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة على المستويين المحلي والإقليمي، محققاً سلسلة من الإنجازات النوعية التي عكست قوة استراتيجيته، ومرونة نموذجه التشغيلي، والتزامه المستدام بخدمة عملائه والمجتمع. وقد تمثلت هذه الإنجازات ما بين ترسيخ الحضور الإقليمي والعالمي، ودعم الأداء المالي وأعمال الخزينة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتطوير حلول رقمية متقدمة إلى جانب الاستثمار المتواصل في الكفاءات الوطنية، وتكريس مبادئ المسؤولية الاجتماعية والحوكمة والاستدامة. ويأتي هذا الأداء المتكامل ليؤكد دور بنك برقان كشريك مالي موثوق يساهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، تحت شعار “أنت دافعنا”.

تعزيز الحضور الإقليمي والعالمي

شارك بنك برقان في الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في واشنطن العاصمة، بالولايات المتحدة الأميركية، انطلاقاً من جهوده المتواصلة لدعم مكانة الكويت كمركز اقتصادي محلي وإقليمي رائد للتنمية المستدامة. وتعكس هذه المشاركة المتجدّدة استراتيجية البنك التي تركز على دعم الابتكار في القطاع المصرفي الكويتي، وتوظيف التكنولوجيا لتلبية المتطلبات المتزايدة لعملائه من الأفراد والشركات والمستثمرين في الكويت والمنطقة. وعلى هامش الاجتماعات السنوية، حضَرَ وفد بنك برقان حفل الاستقبال الذي نظّمه اتحاد مصارف الكويت في فندق والدورف استوريا في العاصمة الأميركية تحت رعاية معالي محافظ بنك الكويت المركزي، السيد/ باسل أحمد الهارون.

من ناحية ثانية، استضاف بنك برقان وكامكو إنفست، مؤتمر الاستثمار 2025 بنجاح، والذي انعقد تحت شعار “استكشاف الاتجاهات: أفكار تحرك الأسواق”، وناقش المؤتمر الذي حضره قادة وخبراء في القطاع المالي والاستثماري إلى جانب مستثمرين من المؤسسات والأفراد من الكويت والمنطقة، عدداً من الموضوعات الحيوية المتعلّقة بالاقتصاد العالمي والعوامل الجيوسياسية وفئات الأصول المختلفة. وجاء هذا المؤتمر دعماً للرؤية الهادفة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي. وتأتي النسخة الثانية من مؤتمر الاستثمار 2025 ضمن سلسلة من المؤتمرات التي سيتم إطلاقها سنوياً لدعم رؤية الكويت 2035 في أن تصبح مركزاً مالياً مرموقاً على المستوى العالمي. وإضافة إلى ذلك، ستكون المؤتمرات بمثابة منصات لتبادل رؤى السوق ووجهات النظر والمعلومات القيمة المتعلقة بعالم الاستثمار.

خطط توسّعية استراتيجية

وفي سياق متصل، واصل بنك برقان تنفيذ خططه التوسّعية الطموحة التي تستند إلى رؤية واضحة تهدف إلى توطيد مكانته كأحد أكثر البنوك حداثة وتقدماً في الكويت، حيث استحوذ على 100 في المئة من بنك الخليج المتحد – البحرين. وتعزّز هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى منصة “كامكو إنفست” لزيادة الدخل من غير الفوائد، والتوسّع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن دعم الإيرادات المحتملة وأوجه التآزر من خلال الترخيص المصرفي لبنك الخليج المتحد. وتتماشى عملية الاستحواذ مع استراتيجية البنك الهادفة إلى تنويع محفظة أصوله بالتركيز على الأسواق المستقرة وقليلة التقلّب كالكويت والأسواق الخليجية الأخرى.

إنجازات نوعية في أعمال الخزينة

وبالتوازي مع توسّعه وتعزيز قاعدته التشغيلية، واصل بنك برقان تحقيق إنجازات لافتة على صعيد أعمال الخزينة والأسواق المالية، حيث نجح في تسعير سندات دين دولية ذات أولوية غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بعائد يبلغ ‎115‎ نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية. وحظي الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوز حجم الطرح المستهدف بنحو ‎3.8‎ مرة مع بلوغ دفتر الأوامر ما يقارب ‎1.9‎ مليار دولار أمريكي، ما يعكس السمعة القوية التي يتمتّع بها البنك في الأسواق العالمية، ويدل على متانة الاقتصاد الكويتي وصلابة القطاع المصرفي المحلي. واستهدف هذا الإصدار طرح السندات خارج الكويت، حيث توزّع اهتمام المستثمرين جغرافياً على نحو 30% لمستثمري الشرق الأوسط، و33% لمستثمري أوروبا، و37% لمستثمري آسيا، مما يعكس قاعدة المستثمرين المتنوعة والثقة العالمية في البنك.

كما أعلن بنك برقان عن إنشاء برنامج استراتيجي لشهادات الإيداع (Certificate of Deposits)، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في الكويت، حيث منحته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيفاً ائتمانياً عند درجة “F1” بما يعادل درجة .“A” وقاد فريق الخزينة في بنك برقان هذا البرنامج الذي يستهدف إصدار شهادات إيداع متعدّدة العملات، كجزء من استراتيجية البنك في الحفاظ على مصادر متنوعة للسيولة، وتحسين الميزانية العمومية والحصول على التمويل الكافي. وتم تأسيس البرنامج بالتعاون مع بنك ميزوهو (Mizuho) كمنظم للبرنامج، وتم التعاقد مع عدة وكلاء، من ضمنهم بنك ميتسوبيشي (MUFG) ، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) ، وبنك كوريا للتنمية (KDB) ، وبنك سنغافورة للتنمية(DBS) ، وبنك ستاندرد تشارترد (SCB). ويعد البرنامج ذو شهادات إيداع دين قصيرة الأجل بفترات استحقاق تمتد إلى السنة، وتحظى بشعبية كبيرة لدى المستثمرين الآسيويين، ويمكن تسعيرها بفائدة ثابتة أو متغيرة أو مخصومة (zero coupon).

حلول وخدمات رقمية تلبّي احتياجات جميع العملاء

وفي إطار حرصه على تقديم حلول مصرفية متكاملة ومتطورة، يضع بنك برقان قطاعي الخدمات المصرفية الخاصة (Private Banking) والخدمات المصرفية للأفراد (Retail Banking) والخدمات المصرفية للشركات (Corporate Banking) في صدارة أولوياته الاستراتيجية. ويستند البنك في ذلك إلى فهم عميق لاحتياجات جميع شرائح عملائه، وأصحاب الثروات والملاءة المالية العالية، والشركات بمختلف أحجامها، بما يتيح له تقديم حلول مالية مبتكرة وشخصية، تساهم في تحقيق أهدافهم الاستثمارية والتجارية، مع تعزيز النمو المستدام لمختلف القطاعات الاقتصادية في الكويت والمنطقة.

ومن خلال الجمع بين الخبرة المصرفية الطويلة، والحلول الرقمية المتقدمة، والخدمات المخصصة، يواصل بنك برقان تقديم تجربة مصرفية تتسم بالكفاءة، والأمان، والمرونة، بما يعكس دوره كشريك موثوق لكل من الأفراد والشركات.

وفي هذا السياق، أعلن بنك برقان عن إطلاق خدمات رقمية جديدة متطورة في التمويل التجاري على منصته الإلكترونية TBS Online، تتيح لعملاء البنك من الشركات إصدار وتعديل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية بالكامل عبر الإنترنت، مما يقلل الأعمال الورقية ويسرّع إتمام المعاملات. ويعتبر هذا الإنجاز خطوة استراتيجية في مسيرة التحول الرقمي التي يتبناها بنك برقان، فضلاً عن أنه يعكس التزامه بالابتكار، ويسهم في تعزيز كفاءة العمليات وتحسين تجربة العملاء. ومن خلال تبسيط إجراءات التمويل التجاري، يُمكّن بنك برقان الشركات في الكويت والمنطقة من إنجاز أعمالها بسرعة وسهولة وأمان أكبر، مما ينعكس إيجاباً على ثقتهم بخدماته ومنتجاته.

وعلى صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، واصل بنك برقان خلال عام 2025 تطوير منتجاته وحلوله المصرفية، حيث قدّم عرض حساب الراتب المخصص للعملاء الكويتيين بهدف تعزيز حصته السوقية، إلى جانب توفير خدمات ومزايا حصرية لعملاء شريحة Elite على مدار العام، مع التركيز على الارتقاء بتجربة العملاء وتلبية تطلعاتهم. وأيضاً من أبرز الإنجازات، إطلاق بطاقة ماستركارد وورلد إيليت الائتمانية لعملائه من أصحاب الثروات والملاءة المالية العالية تقدم لهم مزايا حصرية، إلى جانب إبرام اتفاقية لضمّ الخطوط الجوية الكويتية إلى برنامج مكافآت برقان بحيث يتمكن حاملي بطاقات البنك من استبدال نقاط مكافآت برقان بأميال من نادي الواحة. كما وقّع البنك اتفاقية جديدة مع الخطوط الجوية القطرية لتحسين مزايا بطاقات فيزا ذات العلامة التجارية المشتركة إذ باتت تمنح حاملي هذه البطاقة مزايا عديدة ومنها ترقيات في مستوى العضوية، ليتمكن من الاستفادة من مزايا سفر إضافية.

وكان بنك برقان أول بنك في الكويت يطلق خدمة “اضغط للدفع” Click to Pay لحاملي بطاقات فيزا، حيث يتيح تفعيل الخدمة عبر تطبيق برقان للعملاء إتمام مشترياتهم عبر مواقع التسوق الإلكترونية بسهولة وسرعة، من خلال ضغطة زر واحدة، باستخدام أجهزتهم المتصلة بالإنترنت، ودون الحاجة إلى إدخال بيانات البطاقة أو كلمات المرور لمرة واحدة (OTP) في كل عملية شراء.

وفي إطار تعزيز التفاعل مع العملاء، واصل البنك تنظيم فعاليات وتجارب حصرية، من أبرزها تعزيز حضوره لدى فئة الشباب من خلال السحب السنوي في مجمع الأفنيوز على سيارة فورد برونكو لعملاء حساب Youth، ورعايته لفعالية Make a Move الرياضية المخصصة لطلبة الجامعات. إلى جانب عقد شراكات مع VOX Cinemas وGrand Cinemas لتقديم عروض وتجارب ترفيهية حصرية لعملائه.

واستمراراً لجهوده للارتقاء ببنيته الرقمية في مختلف عملياته، أطلق بنك برقان مؤخراً تطبيقاً جديداً على الموبايل خاصاً بعلاقات المستثمرين (IR). ويأتي هذا التطبيق المتطوّر والمتوفر على نظامَي iOS وAndroid في إطار جهود البنك لدعم آلية التواصل مع المستثمرين وأصحاب المصلحة، وحرصاً على الالتزام التام بالمتطلبات الرقابية، واتباع أفضل الممارسات العالمية في الإفصاح.

التوطين والكفاءات الوطنية

يحرص بنك برقان الاستثمار في كوادره وتنمية الكفاءات الوطنية كأحد ركائز استراتيجيته في تنمية رأس المال البشري وقد بلغت نسبة التكويت في البنك إلى 84% خلال عام 2025، مما يعكس التزام البنك بتمكين الكوادر الوطنية بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

وانطلاقاً من سعيه إلى تنمية الكفاءات الوطنية، احتفى بنك برقان بتخريج 35 موظفاً من مختلف الإدارات بعد اتمامهم وحدات دراسية مختلفة ضمن البرنامج التدريبي الرائد “رؤية” المصمم وفق منهج متطور بهدف تعزيز المسيرة المهنية للموظفين وإعدادهم لتولي مناصب قيادية واعدة. كما أطلق بنك برقان المعسكر التدريبي Data Champion، الذي يعتبر أحدث مبادراته ضمن جهوده لتعزيز التعلم وتنمية المواهب، والأول من نوعه في الكويت. ويهدف البرنامج، الذي تم تصميمه بالتعاون الاستراتيجي مع CODED، أول أكاديمية متخصصة في تعليم البرمجة بالمنطقة، إلى رفع مستوى كفاءة التعامل مع البيانات على نطاق البنك بأكمله، ودعم خطط التحول الرقمي التي يقودها بنك برقان. وهدف هذا المعسكر التدريبي الداخلي المكثف، والبالغة مدته شهر واحد، إلى الارتقاء بمهارات موظفي بنك برقان من مختلف الإدارات في مجال تحليل البيانات الأساسية، وتمكينهم من استخلاص رؤى أعمق، واتخاذ قرارات أذكى، وتسريع الابتكار الموجه نحو تلبية احتياجات العملاء.

وانطلاقاً من استراتيجيته للتحوّل الرقمي وحرصه على توفير تجربة عمل مميّزة وديناميكية لموظفيه، نظّم بنك برقان فعالية البحث عن الكنز بالواقع المعزّز في حديقة الشهيد. وشارك في الفعالية التي جاءت بعنوان “إطلاق القيم – Values Unlocked” المسؤولية، الشفافية، روح الفريق والشغف، نحو 300 موظف ضمن 60 فريقاً من مختلف الإدارات في تجربة تفاعلية تهدف إلى ترسيخ قيم البنك واستراتيجيته ورؤيته ورسالته بأسلوب مبتكر وممتع. وتميّزت الفعالية بأجواء تفاعلية انعكست على روح الفريق الواحد، مما عزز التواصل بين الموظفين خارج نطاق العمل التقليدي.

وفي إطار رؤية واستراتيجية بنك برقان ليصبح البنك الأكثر حداثة وتقدّماً في الكويت، وسعيه لتوفير بيئة عمل متميّزة ومحفزة في القطاع المصرفي الكويتي، وقع البنك اتفاقية شراكة مع SAP، أحد أكبر مزودي برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، بهدف استخدام نظام إدارة الموارد البشرية (HCM) المتكامل والمتطور (SuccessFactors)، مما يعكس التزام البنك بتوظيف أحدث التقنيات العالمية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز كفاءة العمليات الداخلية، لاسيما في مجال إدارة الموارد البشرية.

وحرصاً على توفير بيئة عمل إيجابية، نظّم بنك برقان فعالية خاصة بعنوان “اصطحب طفلك إلى العمل”، في مبادرة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى البنك. وقد استقبلت الفعالية أبناء الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاماً، ليوم حافل بالتعلّم والإبداع والتجارب التفاعلية التي قدّمت لهم لمحة ممتعة ومبسّطة عن عالم العمل المصرفي. لم تكن هذه الفعالية مجرد مناسبة ترفيهية، بل جسّدت التزام بنك برقان العميق برفاهية الموظفين، وتعزيز الروابط الأسرية، وإرساء مبادئ الاستدامة التي تشكل ركائز أساسية في ثقافة العمل.

وضمن جهوده للارتقاء بمستوى الكوادر الكويتية، لم تنحصر مبادرات بنك برقان على تطوير موظفيه، بل وسّع جهوده لتصب في صالح كافة المواهب الوطنية. من بين هذه المبادرات، مشاركته المنتظمة في أهم معارض وفعاليات التوظيف، مثل معرض وظيفتي الذي يعتبر أكبر معرض توظيف في الكويت، حيث يسعى خلاله ممثلو بنك برقان إلى استقطاب المواهب الطموحة والواعدة بهدف ضمها إلى أسرة البنك. كما شارك البنك في العديد من المعارض الوظيفية السنوية لكل من الجامعة الأمريكية في الكويت، وجامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM)، وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وكلية الكويت التقنية (ktech).

نهج ثابت في المسؤولية الاجتماعية

وانطلاقاً من ثقافته المؤسسية التي تضع الأفراد في صميم أولوياتها، عزز بنك برقان أثره الإيجابي ليشمل المجتمع بمختلف فئاته، من خلال برنامج شامل للمسؤولية الاجتماعية.

وتماشياً مع التزامه بتمكين المرأة، قدّم بنك برقان رعايته الاستراتيجية لبرنامج Academy X، أكبر مبادرة لتمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال في الكويت، التابعة لأكاديمية CODED والمدعومة من جامعة الكويت. كما نفّذ البنك العديد من المبادرات منها استقبال مجموعة من طالبات “Academy X” في زيارة ميدانية وجولة تعليمية بمقره الرئيسي بحضور ممثلين من أكاديمية CODED، لتعريفهن بعالم القطاع المصرفي وتعزيز وعيهن المالي والمهني. كما شارك بنك برقان كراعي استراتيجي، في حفل تخريج أكثر من 500 مشاركة في برنامج Academy X لعام 2025.

وفي خطوة سبّاقة على الصعيدين المؤسسي والمجتمعي، نظم بنك برقان فعالية “Burgan Bank Women’s Day” لكوادره النسائية، والتي تهدف للاحتفاء بموظفات البنك تحت مظلة مبادرة Empower Her، ويأتي هذا اليوم ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي يطلقها البنك على مدار العام لدعم وتمكين المرأة وتوفير بيئة عمل مرنة ومحفّزة تلبّي احتياجاتهن وطموحاتهن. وتخلّل هذا اليوم ورش عمل تفاعلية وجلسات حوارية شارك فيها العديد من القيادات النسائية من مختلف المجالات، حيث ناقشن مواضيع مهنية، تجاربهن الشخصية، التطوير الذاتي والصحة النفسية.

وانطلاقاً من التزامه المستمر بتمكين الشباب وتعزيز رفاه المجتمع، أطلق بنك برقان مخيم برقان للأطفال (Burgan Kids Camp) كجزء من حملته في المسؤولية الاجتماعية “علمهم صغار” وبالتعاون مع Circuit+، الذي يعتبر أحد أبرز الجهات المتخصصة في اللياقة البدنية. ويهدف المخيم إلى تنمية الصحة البدنية والإبداع والقيم الجوهرية كالعمل الجماعي من خلال برنامج متنوع يجمع بين فصول اللياقة البدنية، الجمباز، الكاراتيه، وكيوكوشن كاراتيه، وكل ذلك في بيئة داعمة وحيوية.

واستكمالاً لدوره كمؤسسة مسؤولة وداعمة للصحة والعافية، نظم بنك برقان حملة على مدار شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار “أنتِ دافعنا”، تضمنت سلسلة من المبادرات والأنشطة الهادفة بالتعاون مع مستشفى رويال حياة شملت توعية النساء وتمكينهن ودعمهن، داخل البنك ولجميع أفراد المجتمع. بالإضافة إلى تقديم محتوى توعوي من خلال قنوات التواصل الاجتماعي وأيضا بودكاست بنك برقان مع إحدى موظفات البنك الناجيات من سرطان الثدي، وخبيرة تغذية وأطباء مختصين لنشر التوعية حول المرض.

بنك برقان يضيء مبناه الرئيسي باللون الوردي ويطلق حملة التوعية بسرطان الثدي

كما اختتم البنك حملته التوعوية لصحة الرجل خلال شهر نوفمبر التي سلطت الضوء على مرض السكري وسرطان البروستاتا، حيث استمرت لمدة شهر كامل تحت شعار “انت دافعنا” شملت العديد من الفعاليات والأنشطة بالتعاون مع عدة جهات تهتم بصحة الرجل وبالتعاون مع كل من مستشفى الكويت والأميري وشركة IMAGS. وفي إطار هذه الحملة، نظم بنك برقان فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري بالتعاون مع مستشفى الكويت، في سوق المباركية، لتقديم فحوصات واستشارات طبية مجانية وزيادة وعي أفراد المجتمع بأهمية الفحص الدوري والمبكر لتجنب الإصابة بمرض السكري.

وكونه من أكبر الداعمين للرياضة، احتفى بنك برقان بالنجاح الكبير لرعايته البلاتينية للنسخة الأولى من بطولة العالم للبادل الزوجي 2025 تحت شعار “مسؤوليتنا الاجتماعية صارت وطنية”، حيث تجاوزت حدود الشراكات المؤسسية التقليدية لتصبح احتفالاً وطنياً بالرياضة، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير وأجواء احتفالية ضخمة أكدت مكانة الكويت المتقدّمة في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية. وعلى مدى تسعة أيام حافلة بالحماس، جمعت البطولة نخبة من لاعبي البادل من حول العالم وعشّاق اللعبة من مختلف الدول، في أجواءٍ استثنائيةٍ جسّدت الروح الرياضية والوطنية. واستضافت الكويت البطولة للمرة الأولى في حدث تاريخي رسّخ مكانتها في الساحة الرياضية وعزّز قدرتها على تنظيم المزيد من البطولات المستقبلية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

Screenshot

كما اختتم البنك مشاركته ورعايته الاستراتيجية لمعرض ومؤتمر NEXUS 2025، الحدث الرائد في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال بالكويت، والذي أقيم برعاية وحضور معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر. وكجزء من التزامه المستمر بتمكين رواد الأعمال ودعم مستقبل رقمي متطور للكويت، أطلق بنك برقان خلال نسخة 2025 منNEXUS أول Investathon من نوعه في الكويت، وهو تحدٍ استثماري تفاعلي صُمم لتعزيز الثقافة المالية، وتطوير مهارات التخطيط الاستراتيجي، وزيادة جاهزية الشباب ورواد الأعمال الطموحين للاستثمار.

وإدراكاً منه لدور التعليم وأهميته في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، نظّم بنك برقان بالتعاون مع وزارة التربية حفلاً خاصاً لتكريم أوائل الطلبة من خريجي الثانوية العامة على مستوى الكويت، تقديراً لإنجازاتهم الأكاديمية وتميّزهم في كل من القسمين العلمي والأدبي ومدارس التربية الخاصة التابعة للوزارة. كما اختتم بنك برقان رعايته لمهرجان الخريف السنوي التاسع الذي نظّمته دار الآثار الإسلامية، تأكيداً على دعمه المتواصل بدعم وإثراء الفنون والثقافة في الكويت. وقد شهد المهرجان، الذي استضافه مركز اليرموك الثقافي، إقبالاً واسعاً تجاوز 1,000 زائر من مختلف الفئات العمرية، وشارك فيه عدة فنانين قدّموا عروضاً موسيقية ومسرحية حية، إلى جانب ورش عمل وأنشطة ترفيهية للعائلات.

كما أقام بنك برقان العديد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان، حيث تنوعت ما بين فعاليات إنسانية وخيرية، وأنشطة رياضية وصحية وإحياء للعادات والتقاليد الكويتية الأصيلة وقيم الشهر الفضيل، كتوزيع وجبات إفطار على الصائمين في سوق المباركية ومختلف مناطق الكويت. وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة للسنة الثانية على التوالي، وبمشاركة مجموعة كبيرة من موظفي البنك وأبنائهم ضمن حملة “علمهم صغار”.

كما عزّز الإعلان الرمضاني لبنك برقان قيم الشهر الفضيل، “علمهم صغار فضل الصبر والصيام، وعلمهم على الاحترام وطيب الكلام وأنّ صحبة الكرام ترفع المقام”.

وإلى جانب ذلك قدّم البنك خلال الشهر الفضيل رسائل توعوية طبية وصحية ضمن حملة “لأنكم دافعنا… فصحتكم تهمنا” بالتعاون مع مستشفى الكويت، منها صحة الأسنان والفم خلال فترة الصيام، نصائح لمرضى الأمراض المزمنة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، نصائح خاصة لصيام الأطفال واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن خلال رمضان.

وللعام الثاني على التوالي، قدّم بنك برقان رعايته الاستراتيجية لأحد أبرز الفعاليات الرياضية في الكويت للياقة البدنية خلال الشهر الفضيل “The Workout 2” بالتعاون مع تطبيق “فوقه Fohgah” حيث لاقت اهتمام ومشاركة لافتة من قبل الفرق المشاركة.

واجتمعت أسرة بنك برقان في الغبقة الرمضانية السنوية في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وسط أجواء عائلية وحضور لافت من قبل الإدارة العليا والموظفين من مختلف الإدارات والفروع. وشهد الحفل العديد من الأنشطة والفعاليات المميزة والممتعة وأيضاً الاحتفال بأول يوم للقرقيعان كأسرة واحدة، حرصاً من البنك على تعزيز التواصل بين الموظفين خارج نطاق العمل.

دعم حملة “لنكن على دراية”

كجزء أساسي من التزامه بدعم حملة بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت “لنكن على دراية”، واصل بنك برقان دعمه للحملة من خلال نشر الوعي المصرفي شمل عدة فعاليات وأنشطة مجتمعية داخل وخارج البنك شملت جميع فئات المجتمع على مدار العام. ويهدف البنك من خلال هذه الفعاليات والأنشطة رفع مستوى الثقافة المالية بين جميع أفراد المجتمع من خلال التواصل المباشر معهم، وتوزيع نشرات التوعية المصرفية، سواء كانت مواد مطبوعة أو معلومات شفهية كما حرص البنك على نشر التوعية المصرفية عبر قنواته الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي لاطلاع العملاء على مضمون الرسائل الأساسية للحملة من أجل الوصول إلى شريحة أوسع من أفراد المجتمع. وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار البنك باثراء برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية والذي يعتبر حجر الأساس في نجاحه الدائم ونموه المستدام.

كما حرص البنك على إنتاج إعلان خاص بعيد الفطر “علمهم صغار قيمة الادخار” كتهنئة بهذه المناسبة السعيدة ويعكس أهم وأجمل لحظات العيد والتواصل مع الأهل والأصدقاء، ويعزز العادات والتقاليد والقيم الي تربينا عليها. ومن أهم رسائل الإعلان هو تشجيع وتعليم الأطفال في سن مبكر وحث الأهل على ثقافة ادخار العيادي وزيادة الوعي المالي والمصرفي تماشياً مع الحملة التوعوية المصرفية “لنكن على دراية”.

مبادرات للموظفين

في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تمكين موظفيه وتعزيز رفاههم وسلامتهم، يواصل بنك برقان تنفيذ مبادرات نوعية تُعنى بالجوانب الصحية والإنسانية والتوعوية، بما يرسّخ ثقافة مؤسسية مسؤولة ومستدامة.

وفي هذا الإطار، نظّم بنك برقان حملته السنوية للتبرع بالدم في مقرّه الرئيسي لموظفيه وعائلاتهم، بالتعاون مع بنك الدم المركزي، إدارة خدمات نقل الدم، بهدف تعزيز الوعي بأهمية التبرع المنتظم بالدم وتشجيع ثقافة العطاء الإنساني، خصوصاً الجهود التي قد تساعد في إنقاذ حياة الآخرين.

كما نجح بنك برقان في إجراء عملية إخلاء وهمي لموظفيه في المقرّ الرئيسي، وذلك ضمن التزامه بمبادرات المسؤولية الاجتماعية والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وحرصه المستمر على توفير بيئة عمل آمنة وتعزيز جاهزية الموظفين للتعامل مع حالات الطوارئ. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من إيمان البنك بأن سلامة ورفاه موظفيه تمثّل أولوية قصوى باعتبارهم من أهم أصول البنك، ويُسهم الاهتمام بصحتهم وسلامتهم في رفع مستويات الإنتاجية، وتعزيز كفاءة الأداء، وضمان الاستجابة السريعة والفعّالة في مختلف الظروف الطارئة.

وانسجاماً مع دوره الريادي في التحول الرقمي وحرصه على ترسيخ ثقافة الوعي والمعرفة بين موظفيه، أطلق بنك برقان فعالية أسبوع التوعية بالمخاطر والأمن السيبراني تحت شعار “الوعي أول خط دفاع”. وأُقيمت الفعالية، التي امتدت على مدار خمسة أيام، بتنظيم من إدارة المخاطر في بنك برقان، بحضور عدد من موظفي البنك وكبار المدراء، إلى جانب نخبة من المتحدثين الضيوف. وتضمّن الحدث سلسلة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية التي تناولت مختلف جوانب الحد من المخاطر وإدارتها في القطاع المصرفي الرقمي، إضافة إلى استعراض أساليب التفكير المتقدمة التي تسهم في تعزيز الإنتاجية ودعم عملية اتخاذ القرار في بيئات العمل السريعة والمتغيّرة.

معايير ESG والاستدامة

انطلاقاً من كونه شريكاً مالياً موثوقاً به ومصرفا يركز على خدمة عملائه تحت شعار “أنت دافعنا”، يواصل بنك برقان تجسيد مسؤوليته تجاه عملائه ومجتمعه ومستثمريه، وذلك من خلال تبني وتطبيق أعلى معايير ESG، بما يضمن أن يعود نجاح البنك بالنفع الإيجابي والملموس على جميع أصحاب المصلحة.

وفي هذا الإطار، أعلن بنك برقان إصدار تقريره السنوي السادس للاستدامة، في خطوة تُعدّ محطة بارزة في مسيرته نحو الاستدامة ويعزز تميزه في الممارسات المالية المستدامة. وبكونه أول بنك في الكويت يصدر تقرير الاستدامة لعام 2024، يواصل بنك برقان التزامه بالشفافية والقيادة الاستباقية في مجال الاستدامة. ويسلط التقرير الضوء على أهم إنجازات البنك في مجالات البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة، مما يعكس الدمج العميق للممارسات المستدامة في عملياته وثقافته وتفاعله مع أصحاب المصلحة. وقد أُعد التقرير بما يتماشى مع معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI) لعام 2021، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومعايير مجلس المحاسبة للاستدامة (SASB)، ورؤية الكويت 2035، وإرشادات الإفصاح الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من بورصة الكويت.

كما انضم بنك برقان إلى سلسلة مؤشر فوتسي 4 جود (FTSE4Good)، التابع للمؤسسة العالمية فوتسي راسل (FTSE Russell)، حيث يعد معياراً عالمياً معترفاً به يقيس أداء الشركات التي تُطبّق ممارسات رائدة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). يستخدم المستثمرون ومديرو الأصول هذا المؤشر على نطاق واسع لدمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قراراتهم الاستثمارية، بالإضافة إلى إنشاء وتقييم صناديق الاستثمار المسؤولة والمنتجات المالية ذات الصلة. وتستند تقييمات “فوتسي راسل” على الأداء في مجالات مثل حوكمة الشركات، والصحة والسلامة، ومحاربة الفساد، وتغير المناخ. وتستوفي الشركات المدرجة في سلسلة مؤشرات “FTSE4Good” مجموعة متنوعة من المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية الصارمة.

جوائز مرموقة وتقدير عالمي

وقد انعكس هذا الأداء المتكامل، الذي يجمع بين النمو المالي والاستدامة والابتكار، في حصد بنك برقان سلسلة من الجوائز المرموقة التي كرّست مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي هذا الإطار، فاز بنك برقان بجائزة “أفضل خدمة عملاء” ضمن جوائز ميد للتميّز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2025 في قطاع الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، كما حصد جائزة “التميّز والريادة في خدمات إدارة الثروات والائتمان في الكويت لعام 2025″، خلال الدورة الحادية عشرة لحفل توزيع جوائز التميّز والإنجاز المصرفي، والتي ينظّمها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

وبالإضافة إلى ما سبق، وتتويجاً لجهوده المستمرة في تقديم تجربة عملاء استثنائية وريادته في الابتكار، حصد بنك برقان جائزة “تقدير النخبة للجودة الرفيعة” لعام 2024 من بنك جي بي مورغان تشيس، كما حاز على تكريم الهيئة العامة للقوى العاملة لإنجازاته في مجال التوطين وإحلال العمالة الوطنية.

إلى جانب ذلك، توّج البنك بجائزة “الأعلى نمواً بفئته في البطاقات المميّزة في الكويت لعام 2024” من شركة فيزا، إلى جانب حصوله على بالجائزة الذهبية من مجموعة براندون هول لتميزه في مجال بناء الثقافة من خلال التعلّم تحت فئة “أفضل استراتيجية تعليمية”، وجائزة التميّز في التحول الرقمي خلال فعالية “يوم إس إيه بي لابتكار الأعمال”.

وسيواصل بنك برقان مسيرة نجاحه خلال عام 2026، مرتكزا على ما تحقق من إنجازات نوعية ناجحة في سنة 2025، وذلك من خلال تطوير مبادراته المصرفية والمجتمعية، وتعزيز شراكاته الاستراتيجية، وتوسيع نطاق برامجه المستدامة. ويأتي ذلك في إطار التزام البنك بدوره الوطني في دعم الاقتصاد، وتقديم قيمة مضافة لعملائه والمجتمع، انسجاما مع أهداف رؤية الكويت 2035.