سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الـ41 للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماع اللجنة الوزارية رقم (41) لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

وبحث الاجتماع آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى لاسيما فيما يتعلق بالتعاون مع الحكومات الشقيقة والصديقة في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية إضافة إلى مجالات أخرى تتعلق بمكافحة التصحر.

ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية بالسير قدما نحو التنسيق المشترك بين حكومة دولة الكويت وحكومات الدول الشقيقة والصديقة بما يعكس التزام البلاد القوي والجاد بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع كافة الدول التي ترتبط معها بعلاقات وثيقة خاصة فيما يتعلق بزيادة التوسع في تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى في البلاد مما يشكل خطوة مهمة لتعميق الروابط الاقتصادية بينها وبين دول العالم.

وأكد سموه على أهمية الدور المحوري للمشاريع التنموية الكبرى في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل الوظيفية النوعية للمواطن التي تأتي مصلحته في المقدمة عند وضع الخطط والأهداف التنموية الاستراتيجية للبلاد تحقيقا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

ومن جهته أوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات أن الاجتماع ناقش متابعة كافة تفاصيل تقارير ومستجدات الجهات الحكومية المعنية في إجراءات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

وأشار إلى أن وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل محمد الزامل قدم عرضا يتعلق بمنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة تضمن خطة العمل واستراتيجيات وبرامج الوزارة على مدى الثلاث سنوات المقبلة وتفاصيل البرنامج الزمني لتشغيل محطات الطاقة الشمسية الجديدة.

حضر الاجتماع وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ووكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل محمد الزامل ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.