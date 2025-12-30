وزير الخارجية اللبناني يؤكد أهمية بناء علاقات متوازنة مع إيران

وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي اليوم الثلاثاء أهمية بناء علاقات متوازنة مع إيران “تقوم على احترام سيادة لبنان واستقلاله”.

وقال الوزير رجي في رسالة رد فيها على تهنئة نظيره الإيراني عباس عراقجي بمناسبة حلول العام الجديد إن “السلام والازدهار يشكلان حاجة أساسية لكل من لبنان وإيران والمنطقة بأسرها” داعيا إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين على “أسس بناءة”.

وشدد على ضرورة أن تقوم العلاقة الثنائية على “مقاربة تحترم سيادة الدولتين واستقلالهما وتراعي مبادئ الاحترام المتبادل” معربا عن تطلع بلاده إلى إقامة حوار “صادق وشفاف” يعزز بناء الثقة بين البلدين.

وجدد وزير الخارجية اللبناني تأكيده على أن أي تعاون ثنائي “يجب أن يتم حصرا بين حكومتي البلدين ومؤسساتهما الشرعية ” بما يحفظ سيادة واستقلال كل من لبنان وإيران ويحقق رفاهية الشعبين اللبناني والإيراني.