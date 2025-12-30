دولة الكويت تتابع التطورات والاحداث الجارية في اليمن وتعرب عن دعمها الثابت للحكومة اليمنية

وزارة الخارجية

أكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء متابعتها الحثيثة للتطورات والأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية الشقيقة معربة عن دعمها الثابت للحكومة اليمنية الشرعية.

وشددت دولة الكويت في بيان لوزارة الخارجية على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وحماية مصالح الشعب اليمني الشقيق بما يضمن تحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية.

وجددت دولة الكويت التأكيد على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكلان ركيزة أساسية من ركائز أمنها الوطني انطلاقا من أواصر الأخوة وروابط المصير المشترك التي تجمع دول المجلس.

‎

كما تشيد دولة الكويت بالنهج المسؤول الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وحرصهما على دعم استقرار المنطقة وتعزيز مبادئ حسن الجوار والالتزام بما نص عليه ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قيم ومبادئ مشتركة.

‎وتؤكد دولة الكويت في هذا السياق استمرارها في دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى ترسيخ الحوار واعتماد الحلول الدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام في المنطقة.