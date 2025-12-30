وزير العدل: انضمام الكويت للبروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي يعزز حماية التراث خلال النزاعات المسلحة

وزير العدل ناصر السميط

قال وزير العدل المستشار ناصر السميط رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني ان انضمام دولة الكويت إلى البروتوكول الثاني لعام 1999 الملحق باتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة يعزز حماية التراث الثقافي والديني والتاريخي من الاستهداف أثناء النزاعات المسلحة.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الثلاثاء على مشروع مرسوم بقانون بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الثاني الملحق بالاتفاقية المذكورة.

وأضاف المستشار السميط ان هذا الانضمام يؤكد التزام دولة الكويت بالبعد الإنساني للتراث بوصفه قيمة مشتركة مبينا أن القرار يندرج ضمن نهج الدولة في دعم قواعد القانون الدولي الإنساني ومواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية بما يعزز الأطر القانونية والمؤسسية ذات الصلة.

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير لمجلس الوزراء على هذا القرار المهم مثمنا التعاون البناء لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري ووزير الخارجية عبدالله اليحيا وكافة الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية الدائمة والذي كان له بالغ الأثر في إنجاز هذا الملف.