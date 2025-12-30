مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

من الجلسة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30/12/2025 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي حول مشروع مركز التأهيل من الإدمان في منطقة الصليبية والذي يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها موضحا معاليه أن هذا المشروع يعتبر مركزا متكاملا لعلاج الإدمان يوفر خدمات طبية وتأهيلية وفق أعلى المعايير حيث يستهدف المدمنين الذي صدر بحقهم أحكام قضائية وشكاوي إدمان بهدف تمكينهم من استكمال فترة العلاج كاملة دون الإخلال بخطة ومدة العلاج مبينا معاليه أن المشروع يقع على مساحة تبلغ 500ر37 متر مربع وتضم مكونات المشروع من مبنى رئيسي يقدم خدمات صحية وفندقية بسعة 265 سريرا ومبنى المسرح ومبنى المعهد الصحي الذي يتكون من حمام سباحة ونادي رياضي وصالة علاج طبيعي إلى جانب المباني المساندة والتي تتكون من المطبخ والصيدلية المركزية والمصلى والمختبر إضافة إلى أربع ملاعب خارجية مؤكدا معاليه أن المشروع يعد نموذجا وطنيا رائدا للتكامل بين العمل الحكومي والدعم المجتمعي ويجسد الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الصحة ووزارة الداخلية بالتعاون مع بيت الزكاة لتقديم العلاج وتأهيل مرضى الإدمان.

من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته معالي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة أمثال هادي الحويلة حول القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به والخاص بإصدار كود الكويت لإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وفق مبادئ التصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على جميع المباني والمنشآت وذلك بحسب الاستعمال المحدد لكل مبنى وطبيعته الوظيفية موضحة معاليها أن القرار الوزاري المشار إليه تضمن تحديثات جوهرية في اشتراطات البناء والتصميم والتنفيذ بما يحقق متطلبات السلامة العامة والاستدامة ويعزز الاتاحة الشاملة والدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة مؤكدة معاليها أن هذا القرار جاء اتساقا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومع توجهات الدولة في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة وجودة الحياة الشاملة.

وقرر مجلس الوزراء تكليف جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالالتزام الكامل بتطبيق أحكام كود البناء وكود الكويت لإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة واعتمادهما كمرجعين إلزاميين في جميع مشاريع الدولة الحالية والمستقبلية دون استثناء وإلزام جميع الجهات بتعميم القرار الوزاري المشار إليه وكافة الكودات والاشتراطات والجداول الملحقة به ورفعها على مواقعها الإلكترونية الرسمية.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمتضمن عدة بنود أبرزها مشروع مرسوم بقانون بالموافقة على الإنضمام إلى البروتوكول الثاني الملحق لاتفاقية لاهاي لعام 1954الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح والموقع في مدينة لاهاي بتاريخ 26 مارس 1999 ويأتي مشروع مرسوم بقانون المشار إليه تنفيذا للسياسة العامة لدولة الكويت الهادفة إلى تعزيز إنفاذ القانون الدولي الإنساني وموائمة تشريعاتها الوطنية مع المتطلبات الدولية ذات الصلة من خلال إدماج قواعد الحماية في المنظومة القانونية الداخلية وتكريس الحماية للأعيان الثقافية وتعزيز الأطر المؤسسية المعنية بما يدعم الوقاية والمساءلة القانونية ويكتسب الانضمام إلى هذا البروتوكول أهمية خاصة نظرا لما يوفره من إطار قانوني متقدم لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة ويهدف إلى إقامة نظام معزز لحماية ممتلكات ثقافية معينة على وجه التحديد ويفرض قيودا واضحة على استهداف المواقع الثقافية والدينية والتاريخية ويؤكد الطبيعة الإنسانية للتراث الثقافي بوصفه تراثا مشتركا للبشرية لا يجوز المساس به.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.