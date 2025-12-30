وزير الصحة: حريصون على تطوير خدمات علاج السرطان ومنظومة علاج الأورام

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الثلاثاء حرص الوزارة على تطوير خدمات علاج السرطان والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين في إطار تطوير منظومة علاج الأورام ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة عقب ترؤس الوزير العوضي اجتماعا موسعا مع مجلس إدارة مركز الكويت لمكافحة السرطان لمناقشة خطة الانتقال إلى المبنى الجديد للمركز وتعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية لا سيما الخبرة الفرنسية الممثلة بمستشفى (غوستاف روسي) تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وأوضح الوزير العوضي أن التعاون مع مستشفى (غوستاف روسي) يشكل إضافة استراتيجية تعزز من قدرات المركز في مجالات التدريب والعلاج والبحث العلمي مؤكدا دعم الوزارة الكامل لمشاريع التطوير والتحسين المستمر.

وذكر البيان أن الاجتماع عقد بحضور أعضاء مجلس إدارة المركز حيث تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بافتتاح المبنى الجديد لمركز السرطان وفق أعلى المعايير الطبية العالمية بما يعزز منظومة الرعاية المتخصصة في البلاد.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات وخطط التجهيزات اللوجستية والفنية والتشغيلية اللازمة لضمان انتقال سلس وفعال للمركز إلى مقره الجديد مع المحافظة على استمرارية الخدمات العلاجية دون انقطاع.

وأشار الى أنه تم مناقشة آليات تفعيل التعاون مع مستشفى (غوستاف روسي) بما يشمل نقل الخبرات المتقدمة في تشخيص وعلاج الأورام وتبادل الزيارات العلمية وتطوير البرامج التدريبية لإعداد الكوادر الوطنية المتخصصة.

وبين أن الاجتماع أكد على أهمية تحديث بروتوكولات العلاج ودعم برامج التشخيص المبكر وتعزيز خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وذويهم بما يتوافق مع رؤية الكويت 2035 في القطاع الصحي.