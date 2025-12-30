“بوبيان” يُخلي مقره الرئيسي بشكل وهمي في وقت قياسي بحضور الجهات المعنية

نائب المدير العام لإدارة الخدمات العامة في بنك بوبيان يحيى الناصر

نفذ بنك بوبيان عملية إخلاء وهمي لمقره الرئيسي، ضمن التزامه المتواصل لتعزيز الجاهزية المؤسسية وتقييم كفاءة أنظمة السلامة والطوارئ، بما يضمن حماية الموظفين والعملاء واستمرارية الأعمال في مختلف الظروف التشغيلية.

وأظهرت نتائج التجربة قدرة فرق العمل المختلفة على التعامل بشكل احترافي، سواء من حيث سرعة الاستجابة أو دقة تنفيذ التعليمات، انطلاقاً من التزامه بتطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال الصحة والسلامة المهنية في جميع منشآته، وهو ما يعكس فاعلية البرامج التدريبية والبنية التنظيمية لإدارة الطوارئ المعتمدة في البنك.

وفي هذا السياق، قال نائب المدير العام لإدارة الخدمات العامة في بنك بوبيان يحيى الناصر “سلامة موظفينا وعملائنا أحد الركائز الأساسية في منظومة العمل في بنك بوبيان، ولهذا نحرص على اختبار جاهزيتنا بشكل عملي ومستمر، لضمان قدرتنا على الاستجابة السريعة والمنظمة لأي ظرف طارئ، بما يحافظ على استقرار بيئة العمل واستمرارية العمليات.”

لقطة جماعية لفريق إدارة الأمن في بوبيان مع ممثلي الجهات المشاركة من الداخلية والصحة

وأضاف أن التفاعل الإيجابي والانضباط الذي لمسناه خلال تنفيذ عملية الإخلاء يعكس مستوى الوعي والمسؤولية لدى فرق العمل، ويؤكد نجاح البرامج التدريبية التي نستثمر فيها لتعزيز ثقافة السلامة داخل البنك، مشيراً إلى أن عملية الإخلاء والتي جاءت بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، نُفذت بنجاح وفي زمن قياسي، حيث بادر الموظفون إلى مغادرة مواقعهم وفق مخارج الطوارئ المحددة، والتوجه إلى نقاط التجمع المعتمدة، وسط تنسيق كامل بين فرق الأمن والسلامة داخل المبنى والجهات المعنية، بما يعكس مستوى عالياً من الانضباط والجاهزية التشغيلية.

وأوضح أن العملية هدفت إلى اختبار كفاءة منظومة المرافق الحيوية في المقر الرئيسي، بما يشمل أنظمة الإنذار، مخارج الطوارئ، معدات الإطفاء، وإجراءات الإخلاء، إلى جانب قياس مدى جاهزية الموظفين للتعامل مع الحالات الطارئة، وتحديد أي مجالات تطوير مستقبلية ضمن خطط إدارة المخاطر.

وتوجه الناصر بالشكر الجزيل لكل من وزارتي الداخلية والصحة متمثلة في كل من الإدارة العامة المركزية للعمليات، والإدارة العامة لشرطة النجدة، والإدارة العامة للمرور، وقوة الإطفاء العام، وإدارة الطوارئ الطبية على جهودهم وتعاونهم في إنجاح هذه العملية، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل عنصراً رئيسياً في تعزيز كفاءة خطط الطوارئ، وترسيخ أعلى معايير الأمن والسلامة.