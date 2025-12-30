بنك برقان يجري عملية إخلاء وهمي لموظفيه في مقرّه الرئيسي ضمن مبادراته في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة

مدير عام- إدارة الخدمات العامة في بنك برقان سعود الهدبة

نجح بنك برقان مؤخراً في إجراء عملية إخلاء وهمي لموظفيه في المقرّ الرئيسي، وذلك ضمن التزامه بمبادرات المسؤولية الاجتماعية والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وحرصه المستمر على توفير بيئة عمل آمنة وتعزيز جاهزية الموظفين للتعامل مع حالات الطوارئ. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من إيمان البنك بأن سلامة ورفاه موظفيه تمثّل أولوية قصوى باعتبارهم من أهم أصوله، ويُسهم الاهتمام بصحتهم وسلامتهم في رفع مستويات الإنتاجية، وتعزيز كفاءة الأداء، وضمان الاستجابة السريعة والفعّالة في مختلف الظروف الطارئة.

وأشرف على العملية فريق من قوة الإطفاء العام، حيث عمل على تقييم مدة سرعة استجابة الموظفين، إلى جانب تسجيل كافة الملاحظات حول أي أخطاء محتملة لتجنبها في المستقبل، وتحديد القواعد اللازمة لمعالجتها. كما تم تنظيم تدريب شامل للموظفين حول كيفية التصرّف في حال الكوارث الطبيعية أو الحوادث، وتركّز جزء من التدريب على سيناريو اندلاع حريق في المبنى ووجود أشخاص مصابين ومحاصرين في أحد الطوابق.

وبعد استكمال التدريب، قال المهندس/ سعود الهدبة، مدير عام- إدارة الخدمات العامة في بنك برقان: “نحن ملتزمون في بنك برقان بسلامة موظفينا بالدرجة الأولى، ولذلك نقوم بإجراء تدريبات منتظمة ودورية على حالات الطوارئ بهدف ضمان أمانهم وحماية بيانات العملاء الخاصة والسرية”.

جانب من عملية الإخلاء الوهمي بمشاركة قوة الإطفاء

وأضاف: “أن هذه التدريبات تسهم في ترسيخ ثقة عملائنا في استمرارية أعمالنا وقدرتنا على مواصلة خدمتهم في مختلف الظروف، ونحن نطبّق، إلى جانب هذه التدريبات، أحدث المعايير والأساليب العالمية المعتمدة لضمان أقصى درجات السلامة”.

وشهد التدريب عملية إخلاء ناجحة للموظفين في مقرّ البنك الرئيسي وفي وقت قياسي، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للدفاع المدني، وإدارة الطوارئ الطبية، وقوة الإطفاء العام بمشاركة كل من المقدم، محمد الهاجري، والنقيب عثمان السند، ووكيل أول راشد الراشد، حيث تشكّل فريقان، واحد لعمليات الإنقاذ والثاني لمكافحة الحريق، كما تم تنسيق التدريب من قبل إدارة الخدمات العامة في البنك.

وفي ختام التدريب، تقدّم بنك برقان بالشكر من جميع الجهات المعنية التي ساهمت في كافة أشكال الدعم والنصائح التي تضمن سلامة وأمان الموظفين. وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يواصل التزامه بتنظيم الدورات التدريبية والتوعوية لموظفيه، والتي تشمل خطط الطوارئ وإجراءات السلامة العامة، حفاظاً على أمن الجميع. ويؤكد البنك استمراره في تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لتنفيذ مبادرات ذات أثر إيجابي على المجتمع، بما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 نحو مجتمع أكثر أماناً واستدامة.