سمو أمير البلاد يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان وذلك بمناسبة انتهاء عمل وولاية البعثة.
