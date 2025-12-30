سمو أمير البلاد يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان

