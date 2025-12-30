“بوبيان” يبدأ مواءمة أنظمته مع الإطار المحدث للمرونة السيبرانية والتشغيلية

مدير أول إدارة أمن المعلومات في بنك بوبيان علي المعتوق

في إطار حرصه على حماية عملائه وتعزيز جاهزيته لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة، أعلن بنك بوبيان عن بدء تنفيذ برنامج مواءمة داخلي، تماشياً مع إصدار بنك الكويت المركزي للإطار المحدث للمرونة السيبرانية والتشغيلية: Cyber & Operational Resilience Framework – CORF، والذي جاء تطويراً لإطار الأمن السيبراني الصادر في عام 2020.

ويهدف الإطار الجديد إلى رفع مستوى الوقاية من المخاطر السيبرانية والتشغيلية، وتحسين القدرة على التعامل الفعال مع أي طارئ، وضمان استمرارية الأعمال وسرعة استعادتها، بما يعزز ثقة العملاء ويحافظ على استقرار القطاع المصرفي.

وفي هذا السياق، قال مدير أول إدارة أمن المعلومات في بنك بوبيان، علي المعتوق أن برنامج المواءمة، الذي يقوده قطاع أمن المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل البنك، يشمل تحديث عدد من السياسات والإجراءات، وتعزيز الحوكمة وآليات المتابعة والتقارير، إلى جانب تطوير برامج التوعية والتمارين العملية، ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية من خلال اختبارات دورية تحاكي سيناريوهات مختلفة.

وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن نهج متكامل في دعم حملة “لنكن على دراية” التوعوية، حيث يجمع بين تعزيز الوعي والوقاية من الاحتيال، وبين تطوير الجاهزية المؤسسية للتعامل مع المخاطر السيبرانية والتشغيلية، بما يتوافق مع تعليمات وتوجيهات بنك الكويت المركزي ويخدم مصلحة العملاء على المدى البعيد.

وأشار إلى أن أي متطلبات تتعلق بالموظفين، سواء في مجالات التوعية أو التدريب التطبيقي، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات ورفع مستوى الالتزام المؤسسي.

واختتم المعتوق مؤكداً أن تعزيز المرونة السيبرانية والتشغيلية، إلى جانب نشر الوعي والالتزام بالتعليمات الأمنية، يشكلان ركيزة اساسية لحماية العملاء وضمان استمرارية الأعمال، مشدداً على أهمية التعاون والتبليغ الفوري عن أي محاولات احتيال أو ممارسات غير آمنة.