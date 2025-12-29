الداخلية: ضبط 34 مخالفا ومطلوبا في حملة أمنية على سكراب أمغرة

من الحملة

نفذت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع مديريات الأمن بالتعاون مع الإدارة العامة لقوات الأمن الخاص اليوم الاثنين حملة أمنية على سكراب أمغرة بمحافظة الجهراء أسفرت عن ضبط 34 مخالفا ومطلوبا وتحرير 31 مخالفة مرورية وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الأمن والنظام العام في البلاد.

وأوضحت (الداخلية) في بيان صحفي أن الحملة أسفرت عن ضبط شخص مطلوب إلقاء قبض في قضايا مكافحة المخدرات وضبط شخص مطلوب إلقاء قبض في قضية سرقة وضبط 12 شخصا إلقاء (قبض تغيب – إلقاء قبض) و20 مخالفا لقانون الإقامة ومركبة مطلوبة إلى جانب تحرير 31 مخالفة مرورية.

وأكدت استمرارها في تنفيذ الحملات الأمنية بمختلف مناطق البلاد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في إطار حرصها على حفظ الأمن والاستقرار وتطبيق القانون.