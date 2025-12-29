اتحاد مصارف الكويت: البنوك تعطل أعمالها الخميس بمناسبة رأس السنة الميلادية ويستأنف الدوام الأحد المقبل

اتحاد مصارف الكويت

أعلنت نائب الامين العام لاتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى اليوم الاثنين تعطيل أعمال البنوك الكويتية أعمالها يوم الخميس المقبل بمناسبة رأس السنة الميلادية 2026 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل الرابع من يناير.

وتقدمت العيسى في تصريح صحفي باسم الاتحاد بالتهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي وجميع العاملين في القطاع المصرفي.