“الطيران المدني” يؤكد أهمية قيام المسافرين بإدخال بيانات التواصل الشخصية الخاصة بهم عند حجوزات السفر

نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني عبدالله الراجحي

أكد نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المتحدث الرسمي باسم (الطيران المدني) عبدالله الراجحي أهمية قيام المسافرين بإدخال بيانات التواصل الشخصية الخاصة بهم والمتضمنة رقم الهاتف والبريد الالكتروني بشكل دقيق عند إجراء حجوزات السفر سواء عبر مكاتب السياحة والسفر أو من خلال شركات الطيران مباشرة.

وقال الراجحي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن البيانات المدرجة في الحجز مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني يجب أن تعود للمسافر نفسه فقط مؤكدا منع مكاتب السياحة والسفر أو شركات الطيران من إدراج بيانات الاتصال الخاصة بها بدلا من بيانات المسافر.

وأوضح أن ذلك يأتي استنادا إلى التعميم الصادر من (الطيران المدني) رقم 31 لسنة 2025 بشأن إجراءات إدخال بيانات التواصل الخاصة بالمسافر في أنظمة الحجز داعيا جميع الجهات المعنية إلى الالتزام التام بما ورد في نص التعميم.

وذكر الراجحي أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان وصول جميع الإشعارات المتعلقة بالرحلات الجوية كحالات التأخير أو الإلغاء أو التنبيهات الأمنية والتنظيمية بشكل مباشر إلى المسافر دون وسيط.

وبين أنه بإمكان المسافرين في حال عدم إدراج بيانات التواصل الخاصة بهم في حجوزاتهم إبلاغ (الطيران المدني) عبر الدخول إلى منصة (سهل) واختيار (الطيران المدني) ثم (خدمات إلكترونية) ثم (شكاوى سوق النقل الجوي) وتعبئة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين واللوائح والتعاميم المعمول بها.