رئيس الأركان يؤكد أهمية الاستمرار في التدريب ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان لدى زيارته التفقدية إلى هيئة الإمداد والتموين

شدد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان اليوم الاثنين على أهمية الاستمرار في التدريب ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية ومواصلة التطوير المستمر للأنظمة بما يواكب متطلبات الجيش ويعزز جاهزيته لتنفيذ مختلف المهام والواجبات.

جاء ذلك في تصريح للفريق الشريعان نقله بيان صحفي صادر عن رئاسة الأركان عقب زيارة تفقدية قام بها إلى هيئة الإمداد والتموين اطلع خلالها على سير العمل والإجراءات المتبعة في مختلف مجالات الإسناد والدعم.

وأشاد الفريق الركن الشريعان بما لمسه من تطور ملحوظ في مستوى الأداء والتنظيم في هيئة الإمداد والتموين مثمنا الجهود المبذولة من قبل منتسبي الهيئة في تحديث منظومة العمل.

كما استمع خلال الزيارة لإيجاز شامل عن المهام والواجبات المتعلقة بالهيئة والخطط المستقبلية لتعزيز كفاءة منظومة الإمداد والتموين.

وكان في استقباله لدى وصوله معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإمداد والتموين اللواء الركن مهندس صلاح العازمي وعدد من ضباط الهيئة كما رافقه في الزيارة عدد من كبار الضباط القادة في الجيش.