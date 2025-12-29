وزير التربية: تبني نهج مرن وتكثيف الجهود لمواكبة التطورات والارتقاء بالبيئة التعليمية

وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي

أكد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي أهمية تبني نهج إداري مرن قائم على التنسيق المستمر والتكامل بين القطاعات وتكثيف الجهود في المرحلة المقبلة لمواكبة التطورات التعليمية وتحسين جودة الخدمات التعليمية والمساندة بما ينعكس إيجابا على البيئة التعليمية ويخدم الطلبة والميدان التربوي عموما.

جاء ذلك وفق بيان صحفي لـ(التريبة) اليوم الاثنين بمناسبة إصدار الوزير الطبطبائي قرارا وزاريا بتعيين محمد الوزان مديرا للإدارة العامة للمناطق التعليمية ومريم العنزي مديرا للإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة ومحمد العتيبي مديرا للإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج التابعة لقطاع الشؤون التعليمية.

وهنأ الوزير الطبطبائي المديرين المعينين خلال لقائه بهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم الجديدة وأكد حرص الوزارة على الدفع بالكفاءات الوطنية المؤهلة لتولي المواقع القيادية بما يسهم في تحقيق أهدافها وخططها للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

كما حثهم على العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التعاون المشترك بين الإدارات التابعة لقطاعاتهم والإسراع في تسكين الإدارات وفق المسميات الجديدة للهيكل التنظيمي المعتمد والالتزام بالعمل وفق بطاقات الاختصاص الوظيفي بما يضمن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات وتحقيق أعلى درجات الانضباط المؤسسي.

وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل وفق رؤية واضحة تستند إلى التخطيط السليم والمتابعة المستمرة لافتا إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ برامجها التطويرية وفق أفضل الممارسات الإدارية وبما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأشار إلى أهمية تعزيز ثقافة العمل المؤسسي وترسيخ قيم التعاون والانضباط في جميع القطاعات والإدارات والمراقبات والأقسام بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتحقيق تطلعات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.