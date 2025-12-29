سمو أمير البلاد يتسلم من الأمين لمجلس التعاون الخليجي تقريرا حول رئاسة الكويت للدورة الـ45 للمجلس

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي حيث قدم لسموه رعاه الله تقريرا حول رئاسة دولة الكويت للدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.