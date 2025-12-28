“الصحة” تفتح باب الترشح لفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد عن بدء استقبال طلبات الترشح للانضمام إلى فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية لموسم حج 1447هـ – 2026 م داعية الكوادر الطبية والفنية المؤهلة للمشاركة في هذا الواجب الإنساني النبيل في إطار حرصها المستمر على توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية لحجاج دولة الكويت.

وقالت (الصحة) في بيان صحفي إن هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهودها السنوية الرامية إلى تأمين بيئة صحية آمنة تُمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وسلامة مشيرة إلى أن التسجيل متاح عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للبعثة على الرابط التالي: ‏https://hajjreg.moh.gov.kw/hajjReg/login وذلك حتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025. وشددت على ضرورة التقيد بالشروط العامة والتخصصية المعلن عنها والتي تشمل معايير اللياقة البدنية والمهنية وتحديد سنوات الخبرة وغيرها من الشروط المعلن عنها عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للتسجيل.

وبينت أن أولوية الاختيار ستمنح للكوادر التي لم يسبق لها المشاركة في البعثات السابقة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وتوسيعا لدائرة المشاركة الوطنية في هذه المناسبة.

واختتمت الوزارة بيانها بتجديد دعوتها للراغبين إلى إتمام التسجيل بعناية مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات مؤكدة أن الفريق الطبي يمثل واجهة مشرفة لدولة الكويت وصورة مضيئة لتكامل الجهود الإنسانية والصحية في خدمة ضيوف الرحمن.