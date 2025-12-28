محافظو البلاد يؤكدون الحرص على تعزيز التعاون المشترك لدعم مسيرة التنمية بالبلاد

الاجتماع التنسيقي لمحافظو البلاد الست

أكد محافظو محافظات الكويت الست اليوم الأحد حرصهمم على بذل الجهود لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم مسيرة التنمية في البلاد بما يواكب تطلعات القيادة السياسية ويسهم في تطوير منظومة العمل المؤسسي.

وذكر بيان صادر عن محافظة الفروانية أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده المحافظون وناقشوا خلاله عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وآليات التنسيق والتكامل بين المحافظات بما ينعكس إيجابا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

ونقل البيان عن محافظة الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح تأكيده أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات التنسيقية لما لها من دور فاعل في تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى.

وقال إن العمل بروح الفريق الواحد بين المحافظات الست يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة الوطن والمواطن.

وحضر الاجتماع إلى جانب محافظة الفروانية كل من محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح ومحافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح ومحافظ الجهراء حمد الحبشي ومحافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح وكذلك المدير العام للإدارة العامة لشؤون المحافظات الشيخ ناصر محمد جراح الصباح.