وزير الإعلام: الوزارة تمضي وفق رؤية استراتيجية واضحة تهدف لتطوير المنظومة الإعلامية الوطنية

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري

أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن وزارة الإعلام تمضي وفق رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية والارتقاء بجودة المحتوى والفعاليات الكبرى.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الإعلام عقب اجتماع عقده الوزير المطيري مع قيادات الوزارة لمناقشة التجهيزات الأخيرة للحفل الختامي لجائزة الكويت الكبرى للإعلام (شراع) إضافة إلى التحضيرات الخاصة بالحفل الإعلامي المصاحب لمباراة كأس السوبر الفرنسي الذي تنظمه الوزارة قبل انطلاق المباراة إلى جانب استعراض الاستعدادات الخاصة بالحفل الخاص بالعرض المرئي لدورة برامج شهر رمضان المبارك الخاصة بتلفزيون الكويت.

ولفت الوزير المطيري إلى أن العمل وفق استراتيجية وزارة الإعلام بما يعكس صورة دولة الكويت الحضارية ويواكب التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام مؤكدا أن التكامل بين التخطيط والتنفيذ يشكل ركيزة أساسية في عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وأكد أن جائزة (شراع) تمثل إحدى المبادرات الإعلامية الوطنية المهمة التي تعكس حرص الوزارة على دعم التميز والإبداع الإعلامي وتحفيز الكفاءات المهنية مشيرا إلى أن الحفل الختامي للجائزة يأتي تتويجا لجهود مهنية نوعية ويعكس مستوى الاحترافية في تنظيم الفعاليات الإعلامية الكبرى.

وأوضح أن تنظيم الحفل الإعلامي المصاحب لكأس السوبر الفرنسي يندرج ضمن توجه الوزارة لتعزيز الحضور الإعلامي للفعاليات الرياضية الكبرى وتقديم محتوى بصري يعكس قدرة المؤسسات الوطنية على التنظيم وفق أعلى المعايير.

وأكد حرص الوزارة على تطوير المحتوى الرمضاني من حيث الفكرة والمضمون والشكل بما يواكب تطلعات الجمهور ويعزز الهوية الإعلامية الوطنية ويستثمر التقنيات الحديثة في الإنتاج والعرض.

وأشاد الوزير المطيري بجهود قيادات الوزارة والفرق العاملة لافتا إلى أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان تقديم صورة إعلامية متكاملة تعكس مكانة دولة الكويت ودورها الإعلامي والثقافي على المستويين الإقليمي والدولي.