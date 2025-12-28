بلدية الكويت تواصل عمليات التفتيش لقياس مدى الالتزام باشتراطات أعمال الهدم والبناء

بلدية الكويت

أكدت بلدية الكويت اليوم الأحد استمرار حملاتها الميدانية التفتيشية لقياس مدى الالتزام باشتراطات أعمال البناء وهدم الأبنية في محافظات البلاد الست.

وقال مدير إدارة السلامة في بلدية محافظة مبارك الكبير صلاح الرشيدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الفريق الميداني رصد في جولته الميدانية 8 قسائم 4 منها يتم بناؤها حاليا و4 قسائم قيد الهدم في المناطق السكنية مبينا أن دور البلدية مراقبة عملية البناء أثناء التنفيذ مع التعديلات لضمان سلامة العقارات المجاورة والتأكد من الإجراءات للحفاظ على الأرواح.

وأضاف أن البلدية قامت بقياس مدى الالتزام بالضوابط والنظم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025 الذي أظهر أن مدى التزام القسائم في عمليات البناء والهدم في المناطق السكنية أعلى منها في القطاعين الاستثماري والتجاري.

وشدد على أهمية الالتزام بلوائح ونظم بلدية الكويت الخاصة بأعمال البناء والهدم لضمان العمل وفق إجراءات الأمن والسلامة والحفاظ على المظهر العام للمباني مؤكدا ضرورة استخراج كل التراخيص اللازمة قبل البدء بأعمال البناء والهدم لتفادي كل أنواع المخالفات والتنبيهات التي قد تتسبب في إيقاف العمل وانذار شركات المقاولات.

وأشار إلى ضرورة تسوير الموقع المراد هدمه إذ أن عدم الالتزام بذلك قد يؤدي الى حوادث خطيرة تهدد حياة العاملين والسكان أو قد تؤدي الى اضرار في المرافق العامة أو عرقلة سير المرور خارج الموقع.