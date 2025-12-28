الأرصاد الجوية: انخفاض بدرجات الحرارة وبرودة للطقس بدءا من الثلاثاء وفرص للصقيع الأربعاء

مدينة الكويت

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي إن البلاد تشهد الأيام المقبلة انخفاضا ملحوظا على درجات الحرارة تبدأ من يوم بعد غد الثلاثاء ليكون الطقس مائلا للبرودة الى بارد نهارا وباردا الى شديد البرودة ليلا مع فرص لتكون الصقيع فجر الأربعاء المقبل على بعض المناطق البرية والزراعية.

وأضاف العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن البلاد تأثرت صباح اليوم الأحد بأمطار متفرقة ورعدية على بعض المناطق خاصة المناطق الساحلية بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض سطحي ضعيف شمال البلاد أدى لتقدم امتداد مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة من جهة شمال غرب البلاد.

وأوضح أن الكتلة الهوائية تؤدي الى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الثلاثاء مع رياح شمالية غربية تصل سرعتها لأكثر من 60 كيلو مترا في الساعة مبينا أن سرعة الرياح تؤدي لإثارة الغبار وانخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق الى جانب ارتفاع في الأمواج البحرية لأكثر من سبعة اقدام.

وأفاد بأن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 12 و15 درجة مئوية بينما الصغرى المتوقعة فجر الأربعاء ستكون ما بين 2 و5 درجات مئوية وتكون ما دون ذلك على بعض المناطق البرية والزراعية مع فرصة لتكون الصقيع فجر الأربعاء.

وتوقع العلي أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع تدريجيا بدءا من الخميس المقبل لافتا إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 18 الى 20 درجة مئوية والصغرى المتوقعة ما بين 6 الى 9 درجة مئوية.