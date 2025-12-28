وزير الصحة يدشن خدمة تراخيص الأشعة الرقمية ويطلع على بدء تطبيق برنامج “RAIS+” الدولي

صورة ختامية بحضور وزير الصحة وقيادات وزارة الصحة

دشن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأحد خدمة تراخيص الأشعة الرقمية في إدارة الوقاية من الإشعاع التابعة لقطاع الصحة العامة التي تتيح للممارسين الصحيين تقديم طلبات إصدار وتجديد تراخيص الأشعة الشخصية إلكترونيا بشكل كامل ما يعزز سرعة الإنجاز ويرفع جودة الخدمة ويحسن تجربة المستفيدين ضمن مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الوزارة.

وذكرت (الصحة) في بيان صحفي أن التدشين تم خلال زيارة ميدانية قام بها الوزير العوضي إلى المبنى الرئيسي لإدارة الوقاية من الإشعاع للاطلاع على سير العمل بعد بدء استقبال المراجعين مؤخرا وذلك بحضور وكيل الوزارة الدكتور عبدالرحمن المطيري والوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور المنذر الحساوي ومدير منطقة الفروانية الصحية الدكتور محمد الرشيدي.

وأضافت أن الوزير العوضي اطلع على بدء تطبيق المرحلة الأولى من برنامج النظام المتكامل لمعلومات الجهات الرقابية (RAIS+) التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعزز قدرات الرقابة والتنظيم على أنشطة مصادر الإشعاع ويرفع مستوى الامتثال لمتطلبات السلامة الإشعاعية عبر إدارة بيانات أكثر كفاءة ورقابة ذكية وفق المعايير الدولية بما ينعكس إيجابا على حماية العاملين والجمهور والبيئة.

من جهته قال مدير إدارة الوقاية من الإشعاع الدكتور ناصر الجويسري وفق البيان إن الإدارة تسعى إلى ميكنة خدماتها وتوسيع التحول الإلكتروني في كل أعمالها انسجاما مع توجه الوزارة للحوكمة الرقمية.

وأضاف الجويسري أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال بقية مراحل برنامج RAIS+ وتعزيز جاهزية الكوادر وتطوير الخدمات الإلكترونية لضمان كفاءة الأداء واستدامة أعلى معايير السلامة الإشعاعية في الدولة.