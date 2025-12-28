×
وزيرة الأشغال: مواصلة أعمال الصيانة الجذرية لطريق 251 في محافظة مبارك الكبير

من أعمال الصيانة
أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان أن فرق الوزارة تواصل أعمالها الميدانية والصيانة الجذرية في محافظة مبارك الكبير وتحديدا طريق (251) لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ العقود الجديدة الخاصة بأعمال الصيانة الجذرية للطرق وخطة الوزارة الهادفة إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت المشعان في تصريح صحفي اليوم الأحد إن الأعمال الجاري تنفيذها تشمل فرش الطبقة النهائية من الأسفلت (Type 3) بسماكة 5 سنتيمترات إلى جانب استكمال أعمال البنية التحتية المرتبطة بالمشروع التي تتضمن تنظيف وتصوير شبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي بما يضمن جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية.

وشددت على أن الوزارة حريصة على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة المعتمدة وأن المتابعة الميدانية المستمرة تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز وضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات الفنية.

