وزير الإعلام والثقافة يؤكد أن المورد البشري هو أهم عناصر التنمية والبناء

وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب خلال الجولة

أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري أن المورد البشري هو أهم عنصر في عملية التنمية والبناء إذ رأينا اليوم في مشروع (سكيك) للجولات الإرشادية الثقافية في أسواق المباركية كفاءات شابة تقدم تاريخ الكويت الثري الذي صنعه الآباء والأجداد بكل اقتدار.

جاء ذلك في تصريح للوزير المطيري خلال حلقة نقاشية ضمن جولة له اليوم السبت للاطلاع على التجربة التشغيلية لمشروع (سكيك) للجولات الإرشادية الثقافية في أسواق المباركية رافقه خلالها أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد الجسار وعدد من قيادات المجلس.

وقال الوزير المطيري إن الآباء والأجداد ساهموا في بناء الدولة وحولوا التحديات الى إنجازات ونجاحات وأثبتوا قدرتهم على بناء الكويت من خلال العنصر البشري الذي نؤكد دائما على أهميته.

وشدد على ضرورة تقديم ثقافتنا وهويتنا وعاداتنا وتقاليدنا التي تميزنا وليس فقط جمال المباني والأماكن مؤكدا أهمية أن تبقى هذه الذاكرة ويتم المحافظة عليها وأن تتوارث من جيل إلى جيل.

وأضاف الوزير المطيري “نرى اليوم المرشدين السياحيين هم من يقدمون هذا الإرث والتاريخ ونؤكد أهمية الجانب الإنساني الذي لا تعوضه أي تكنولوجيا من خلال ما يبدونه من تواصل وترحيب ومشاعر” معربا عن الاعتزاز البالغ بما شاهدناه اليوم من كفاءات وحس وطني كبير وتميز المرشدين بتواصلهم مع الجمهور وتقديمهم للمعلومات الثرية حول الأماكن التاريخية.

وأطلع الوزير المطيري خلال جولة تفقدية على التجربة التشغيلية لمشروع (سكيك) للجولات الإرشادية الثقافية في أسواق المباركية والتعرف على ملامحه بوصفه منصة وطنية تعنى بإحياء الهوية الكويتية في الأسواق التراثية عبر السرد التاريخي والجولات الحية.

وجرت الجولة في نطاق السوق الداخلي في (المباركية) حيث شملت عددا من المحطات التراثية المتتابعة من بينها المسجد والقيصرية وشارع الأمير وقهوة بوناشي والمدرسة والبريد ومكتبة الرويح إضافة إلى جولة في نطاق السوق وصولا إلى سكة المباركية قبل التوقف في قهوة الرعيل الأول كنقطة جديدة ضمن المسار حيث قدم شرحا حول دلالاتها الإجتماعية والثقافية.

وأطلع الوزير المطيري خلال الجولة على مؤشرات الأداء الخاصة بالمرحلة التجريبية للمشروع التي استمرت 57 يوم عمل تم خلالها تدريب 22 متطوعا بواقع 15 ساعة تدريبية لكل متطوع وتنفيذ أربع جولات تجريبية قياسية شارك فيها 88 زائرا حققت متوسط رضا بلغ 5ر86 بالمئة كما نفذت جولة خاصة لرواد الأعمال الخليجيين بمشاركة أكثر من 55 شخصا بلغت نسبة الرضا فيها 94 بالمئة بما يعكس مستوى التفاعل وقبول الجمهور للنموذج التجريبي.

ويعد مشروع (سكيك) منصة وطنية للجولات الإرشادية الثقافية تهدف إلى إعادة إحياء الهوية الكويتية في الأسواق التراثية من خلال مرشدين ثقافيين مدربين ومحتوى تاريخي موثق معتمد على مصادر رسمية وتجارب تفاعلية تسهم في تعزيز حضور التراث في وجدان المجتمع وترسيخ الفخر بالهوية الوطنية وصون الموروث الثقافي.

وتجاوز المشروع مرحلة اختبار التجربة الميدانية ودخل حاليا مرحلة اختبار النموذج التشغيلي التجريبي (Pilot) والممتدة حتى أبريل 2026 تمهيدا للتوسع المرحلي وتعزيز الشراكات وتكريس المشروع كنموذج وطني مستدام في الإرشاد الثقافي الوطني المستدام.