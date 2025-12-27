الأرصاد الجوية: فرص لتشكل الضباب الليلة تمتد حتى صباح الغد مع أمطار خفيفة إلى متوسطة

مدينة الكويت

توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي إن هناك فرصا لتكون الضباب بدءا من مساء اليوم السبت تستمر حتى صباح غد الأحد إضافة إلى فرص لهطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا نهار الغد.

وأضاف العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن البلاد تأثرت فجر وصباح اليوم بأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وأوضح أن خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية والنماذج العددية تشير إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر وقد تنعدم في بعض المناطق نتيجة تشكل الضباب من مساء اليوم وحتى صباح الغد.

وذكر أن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة سيستمر مع فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا وتتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة نهار غد الأحد لافتا إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتوقع العلي انخفاض درجات الحرارة منتصف الأسبوع الجاري ليكون الطقس باردا إلى مائل للبرودة نهارا وباردا إلى شديد البرودة ليلا.