الرئيس الإيراني يقول إن بلاده تواجه “حربا شاملة” تشنها الولايات المتحدة وأوروبا والكيان الصهيوني

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السبت إن بلاده تواجه “حربا شاملة” تشنّها الولايات المتحدة وأوروبا والكيان الصهيوني، بعد مرور ستة أشهر على ضربات الاحتلال على الأراضي الإيرانية.

وقال في تصريحات للموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي “برأيي، نحن في حرب شاملة بمواجهة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وأوروبا، لا يريدون لبلدنا أن يكون واقفا”.

وبمبادرة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أعادت الأمم المتحدة في 28 أيلول/سبتمبر فرض عقوباتها على إيران على خلفية برنامجها النووي، إثر فشل المفاوضات في التوصّل إلى تسوية له.