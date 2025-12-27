الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا غدا لرفض اعتراف الكيان الإسرائيلي المحتل بما يسمى “أرض الصومال”

جامعة الدول العربية

أعلنت جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين غدا الأحد لبحث التطورات المرتبطة بإعلان الكيان الإسرائيلي المحتل الاعتراف بما يسمى “أرض الصومال”.

وذكرت الجامعة العربية في بيان اليوم السبت أن الاجتماع يأتي بناء على طلب دولة الصومال وبتأييد الدول العربية الأعضاء ويهدف إلى التأكيد على الرفض العربي القاطع لأي إجراءات أو قرارات أحادية من شأنها المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه والتشديد على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ذات الصلة.

وأضاف البيان أن الاجتماع سيناقش سبل تعزيز الموقف العربي المشترك في مواجهة هذه الخطوة والتأكيد على التضامن الكامل مع الصومال ودعم مؤسساته الشرعية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

وأشار البيان إلى أن سفير الصومال لدى مصر والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية علي أواري كان قد أعلن في وقت سابق دعوة بلاده إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تداعيات اعتراف الاحتلال بما يسمى “جمهورية أرض الصومال المستقلة” وإدانة هذا القرار غير المسؤول ورفضه بشكل واضح وصريح تضامنا مع الصومال ودفاعا عن مبادئ السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول ورفضا لأي محاولات من شأنها زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.