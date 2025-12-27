“إنفست جي بي” في عام 2025: إنجازات بارزة وشراكات واعدة

إنفست جي بي

اختتمت شركة الخليج كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م “إنفست جي بي”، الذراع الاستثماري لبنك الخليج، عام 2025 بسلسلة من الإنجازات البارزة والشراكات الاستراتيجية الواعدة، التي عززت مكانتها كأحد الجهات الرائدة في قطاع الاستثمارات بدولة الكويت.

وفي هذا الصدد، صرح السيد/ هاني العوضي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنفست جي بي قائلاً: “لقد أثبتت إنفست جي بي ريادتها في القطاع الاستثماري من خلال التوسع في قاعدة المستثمرين لديها وتقديم حلول استثمارية مدروسة بعناية ومصممة بما يتوافق مع احتياجات عملائنا وأهدافهم وتطلعاتهم”.

وأضاف: “لا يزال تركيزنا منصبا على بناء منصة قوية ومستدامة لإدارة استثمارات العملاء، مع الإسهام بصورة فاعلة في نمو إيرادات الشركة من خلال استراتيجيات وحلول استثمارية مبتكرة وقابلة للتوسع. كما سنواصل تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية مع الشركاء العالميين لتقديم أفضل الحلول الاستثمارية لعملائنا”.

شراكات استراتيجية

وأشار إلى أن الشراكات الاستراتيجية ركيزة أساسية في استراتيجية نمو إنفست جي بي، إذ أبرمنا العديد من الشراكات الجديدة مع مؤسسات دولية رائدة، بهدف التوسع في النطاق الاستثماري العالمي لـ إنفست جي بي وتوفير فرص استثمارية متنوعة لعملائها توازن بين زيادة الدخل والمرونة والابتكار.

ومن خلال شراكتها مع Ares لحلول إدارة الثروات، الذراع الاستثمارية لشركة Ares إحدى العلامات العالمية الخاصة بشركة Ares Management Corporation، مما أتاح للمستثمرين الاستفادة من محفظة استثمار في الائتمان الخاص تستهدف الحفاظ على رأس المال وتحقيق الدخل عبر الدورات المتغيرة للأسواق وأسعار الفائدة.

مجموعة آروو جلوبال

كما وقعنا شراكة استراتيجية مع مجموعة آروو جلوبال “Arrow Global”، وهي شركة أوروبية رائدة في إدارة الأصول البديلة ومتخصصة في الفرص الاستثمارية المدعومة بالأصول والعقارات، وذلك بهدف تمكين عملاء” إنفست جي بي” من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية الأوروبية المدعومة بالأصول، استنادا إلى خبرة آروو جلوبال وحضورها المحلي في الأسواق الأوروبية الرئيسة، مما يعزز التزام “إنفست جي بي” بتقديم حلول استثمارية متنوعة عالية الجودة تواكب احتياجات وتطلعات عملائها.

لمياء كرم وهاني العوضي وضاري البدر مع فريق إنفست جي بي

إنفستكورب

كما أَسهمت شراكتنا مع إنفستكورب في تقديم فرص استثمارية عقارية متنوعة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء “إنفست جي بي. ونجحنا بالدخول إلى سوق العقارات الأميركي مع التركيز الاستراتيجي على قطاعات الصناعات الخفيفة والسكن الطلابي، حيث استثمرت الشركة في محفظة متنوعة من الأصول الصناعية ووحدات السكن الطلابي في أسواق رئيسية عبر عدة فرص استثمارية.

رؤى عالمية

من جانب أخر، شاركت إنفست جي بي في جلسة نقاشية حول الاستثمار بالعوامل واستراتيجيات المؤشرات نظمتها جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت، العضو في معهد المحللين الماليين المعتمدين بالتعاون مع شركة S&P Dow Jones Indices، المزود العالمي الرائد للمؤشرات المالية. وتضمنت الجلسة مناقشات حول أبرز الرؤى العالمية المتعلقة بتطور الاستثمار بالعوامل، وكيفية تطبيق الاستراتيجيات القائمة على المؤشرات عبر مختلف الأسواق لتحقيق عوائد متنوعة ومعدّلة حسب مستوى المخاطر.

هاني العوضي متحدثاً خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة اطلاق صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدينار الكويتي وعن يساره بدر العلي وعن يمينه طلال الخميس

منتجات مبتكرة

وأطلقت إنفست جي بي أول صناديقها الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهما صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدينار الكويتي وصندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدولار الأمريكي. وقد صمم الصندوقين لتقديم حلول استثمارية آمنة ومنخفضة المخاطر وعالية السيولة مع التركيز على الحفاظ على رأس المال وتحقيق عوائد مستقرة. ويستثمر الصندوقان في صكوك قصيرة الأجل وودائع إسلامية عالية الجودة، وهما متاحان لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

هاني العوضي الرئيس التنفيذي لشركة إنفست جي بي وضاري البدر مدير عام الشؤون المؤسسية في بنك الخليج في صورة جماعية مع فريق العمل والمتدربين خلال يوم المتدرب

رأس المال البشري وتنمية المواهب

يظل موظفو إنفست جي بي محورا أساسيا لنجاحها، إذ واصلت الشركة تعزيز ثقافة شاملة ترتكز على التعلم المستمر والرفاهية الوظيفية والأداء المتميز. ويعتبر العنصر البشري من أبرز مقومات النجاح ويعكس التزام الشركة بتمكين الكفاءات الوطنية التي تمثل 65٪ من إجمالي الكادر الوظيفي، إلى جانب تعزيز التنوع ودعم الدور الفاعل للمرأة، حيث تشكل 41% من القوى العاملة.

كما واصلت الشركة الاستثمار في إعداد جيل المستقبل من الكفاءات من خلال برنامج التدريب، الذي دخل نسخته الثالثة هذا العام. ويوفر البرنامج تدريباً عملياً وفرصا للتطوير المهني للشباب الكويتي، حيث انتقل العديد من المشاركين فيه إلى وظائف بدوام كامل لدى إنفست جي بي. وخلال هذا العام، شارك 60 متدرب ومتدربة تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاما.

وبالإضافة إلى ذلك، احتفت الشركة بالمشاركين في برنامجها التدريبي المهني في يوم المتدرب، وهي مناسبة عالمية تحتفي بمساهمات المتدربين. وخلال الفعالية، شارك المتدربون في عدد من الأنشطة، من بينها جلسات تواصل وتعارف مع قيادات شركة إنفست جي بي وبنك الخليج، وفريق الإدارة العليا في الشركة، تمكنوا خلالها من مشاركة آرائهم وعرض اقتراحاتهم، والحصول على نصائح مهنية من قبل موظفي إنفست جي بي وبنك الخليج. كما وشاركت إنفست جي بي بفاعلية في معرض الحمراء الوظيفي الثاني، حيث قدمت الإرشاد المهني وفرص التواصل وأدوات التطوير المهني دعمًا لمسارات التطور الوظيفي.

صورة جماعية لفريق إنفست جي بي خلال زيارتهم لجمعية رعاية الأطفال في المستشفيات الكويتية وبيت عبدالله لرعاية الأطفال

المسؤولية الاجتماعية والاستدامة

على مدار عام 2025، عززت إنفست جي بي التزامها بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة. وشارك موظفو الشركة في زيارات إلى جمعية رعاية الأطفال في المستشفيات الكويتية وبيت عبدالله لرعاية الأطفال، إلى جانب أجنحة الأطفال في عدد من المستشفيات دعما للمرضى الصغار وأسرهم.

كما نظمت إنفست جي بي ندوة توعوية لموظفيها بمناسبة اليوم العالمي للتوحد بالتعاون مع مؤسسة أصدقاء التوحد، وبمناسبة الاحتفال بيوم الأرض العالمي وفي إطار التزامها بالاستدامة البيئية، نظمت الشركة تجربة تنقل صديقة للبيئة لموظفيها من والى مقر الشركة الرئيسي في برج الحمراء باستخدام سيارات BYD الكهربائية وذلك بهدف تسليط الضوء على التطبيقات العملية للتكنولوجيا الخضراء وفوائد دمج مفاهيم الاستدامة في العمليات اليومية للأعمال.

فريق إنفست جي بي في صورة جماعية خلال الاحتفال بيوم الأرض العالمي

نظرة مستقبلية

ومع مواصلة إنفست جي بي مسيرة نموها، يظل تركيزها منصبا على خلق قيمة طويلة الأجل لعملائها وشركائها والمجتمع ككل. ومن خلال الاستثمار في الكفاءات والتكنولوجيا والشراكات العالمية، تتمتع الشركة بموقع قوي يمكنها من الاستفادة من الفرص الناشئة وتقديم حلول استثمارية مرنة واستشرافية.

واختتم العوضي تصريحه قائلا: “شكل عام 2025 محطة مهمة في مسيرة تحقيق رؤيتنا بأن نكون وجهة أساسية في دولة الكويت لإدارة الثروات والاستثمار. وتعكس إنجازاتنا وشراكاتنا الاستراتيجية قوة فريقنا والتزامه. ونؤكد على استمرار التزامنا بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تلبي تطلعات عملائنا وتسهم في تعزيز مكانة دولة الكويت كمركز استثماري إقليمي وعالمي”.