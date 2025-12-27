تحالف دعم الشرعية في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد سيتم التعامل معها

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي

أكدت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت أن أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد سيتم التعامل المباشر معها بهدف حماية أرواح المدنيين.

ونقلت وكالة الأنباء السعوية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي القول إنه استجابة للطلب المقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي “بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروعة بحقهم من قبل العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي واستمرارا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية”.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية وأنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.