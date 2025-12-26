شيخ الأزهر يدعو للتضامن مع أبرياء غزة وإنقاذهم من الظروف المناخية القاسية

شيخ الأزهر أحمد الطيب

وجه شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب اليوم الجمعة نداء عالميا دعا فيه إلى التضامن العاجل مع أبرياء قطاع غزة الذين يواجهون ظروفا مناخية بالغة القسوة تتزامن مع استمرار العدوان والانتهاكات الصهيونية المتكررة.

وقال الطيب في تغريدة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن “ما تشهده غزة من ظروف مناخية قاسية هو اختبار حقيقي لضمير الإنسانية فأبرياء نجوا من عدوان وإبادة لا يحتملها بشر يواجهون اليوم أمطارا وعواصف وبردا شديدا بينهم أطفال لا يجدون ما يقيهم قسوة الشتاء”.

وأكد شيخ الأزهر أن هذا المشهد الإنساني الأليم يضع العالم بأسره أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية عاجلة قائلا “إما تضامن حقيقي لإنقاذهم وإما مشاركة في تعميق آلامهم وجراحهم”.