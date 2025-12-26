أمين مجلس التعاون يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في حمص السورية

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الجمعة عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لعملية التفجير الإرهابية التي وقعت في مسجد بمدينة (حمص) في الجمهورية العربية السورية الشقيقة ما أسفر عن عدد من الضحايا والمصابين.

وأكد الأمين العام في بيان على تضامن مجلس التعاون مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة ونبذ مجلس التعاون لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا والعالم أجمع.

وعبر البديوي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ولأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد ضحايا التفجير الذي وقع داخل مسجد (الإمام علي بن أبي طالب) في حي (وادي الذهب) في (حمص) في وقت سابق من اليوم بلغ ثمانية قتلى و18 مصابا في “حصيلة غير نهائية”.