الإطفاء: حالة وفاة و4 إصابات في حريق شقة سكنية بالفروانية

من مكان الحريق

أعلنت قوة الإطفاء العام اليوم الجمعة تسجيل حالة وفاة وإصابة أربعة أشخاص إثر اندلاع حريق في شقة سكنية بإحدى العمارات في منطقة الفروانية.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في (الإطفاء) العميد محمد الغريب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فرق الإطفاء التابعة لمركزي الفروانية وصبحان تعاملت مع الحريق فور تلقي البلاغ وتمكنت من مكافحته والسيطرة عليه.

وأكد العميد الغريب أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من الحرائق مشيرا إلى أن “التماس الكهربائي” يعد من أبرز الأسباب المؤدية لاندلاع الحرائق في المباني السكنية وفقا لإحصاءات قوة الإطفاء والمعاينات الفنية والتحقيقات التي تجريها الفرق المتخصصة في مواقع الحوادث.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وعدم تحميلها بأحمال زائدة إلى جانب إجراء الصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية وعدم إدخال دوة الفحم إلى الأماكن المغلقة دون توفير تهوية مناسبة مع التأكد من إطفاء المدافئ قبل النوم لتجنب وقوع الحرائق.

وشدد العميد الغريب كذلك على أهمية تركيب كواشف الدخان وطفايات الحريق في المباني السكنية لما لها من دور فاعل في الحد من الخسائر وحماية الأرواح والممتلكات.