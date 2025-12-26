واردات اليابان من النفط الخام الكويتي تصل إلى 3.73 مليون برميل في نوفمبر الماضي

خزانات نفط في ميناء تجارية يابانية

أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة تراجع واردات اليابان من النفط الخام الكويتي في نوفمبر بنسبة 1ر28 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل الى 73ر3 مليون برميل اي ما يعادل 124 الف برميل يوميا لتسجل بذلك اول انخفاض لها منذ شهرين.

وذكرت (وكالة الموارد الطبيعية والطاقة) اليابانية في تقرير أولي أن الكويت تعتبر رابع اكبر مورد نفطي لليابان حيث ساهمت بنسبة 1ر5 بالمئة من إجمالي واردات طوكيو من النفط الخام مقابل 3ر7 بالمئة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وفي المقابل ارتفعت واردات اليابان الاجمالية من النفط الخام في نوفمبر بنسبة 6ر2 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 43ر2 مليون برميل يوميا مسجلة ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي. وشكلت الشحنات القادمة من الشرق الأوسط 1ر92 بالمئة من الإجمالي بارتفاع قدره 3 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

واستعادت المملكة العربية السعودية صدارة قائمة أكبر مزودي اليابان بالنفط حيث ارتفعت الواردات منها بنسبة 5ر2 بالمئة عن العام السابق لتصل إلى 07ر1 مليون برميل يوميا تليها الإمارات ب 948 ألف برميل يوميا بزيادة تصل إلى 8ر4 في المئة.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة ب 130 ألف برميل يوميا فيما حلت قطر في المرتبة الخامسة ب 91 ألف برميل يوميا.

يذكر أن اليابان تعد ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة.