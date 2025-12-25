وزير الإعلام يبحث ومسؤولي منصة “51” التوجه العام لتطويرها بما يتماشى ورؤية الحضور الإعلامي الرقمي لدولة الكويت

جانب من اجتماع وزير الإعلام بمسؤولي منصة "51" الرقمية

بحث وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مع مسؤولي منصة (51) الرقمية التوجه العام لتطوير المنصة رقميا ورؤية تحديث المحتوى الإعلامي الرقمي بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز حضور المنصات الوطنية في المشهد الإعلامي.

وقالت وزارة الإعلام في بيان صحفي اليوم الخميس ان ذلك جاء خلال اجتماع الوزير المطيري مع الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو عبدالعزيز البابطين بحضور وكيل الوزارة الدكتور ناصر محيسن وعدد من المسؤولين عن المنصة.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع تناول فرص التعاون والشراكات المستقبلية واستعراض دور التقنيات الحديثة في تطوير المحتوى الإعلامي مع التأكيد على أهمية مواكبة التحول الرقمي في قطاع الإعلام ودعم توجه المنصة لتكون منصة إعلامية وطنية شاملة تبرز دور الابتكار في تعزيز المشهد الإعلامي الكويتي.

وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على تعزيز الجوانب التدريبية وتطوير المواد والمحتوى الموجه للطفل بطرق مميزة ومبتكرة خلال الفترة القادمة بما يسهم في بناء محتوى هادف يراعي القيم الوطنية ويواكب تطلعات الأجيال الجديدة انسجاما مع استراتيجية وزارة الإعلام في تطوير الإعلام الرقمي ودعم المبادرات النوعية.