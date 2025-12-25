مساعد وزير الخارجية: الكويت ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح مع وكيل الوزارة الدكتور سليمان السويلم

أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح حرص دولة الكويت على الإيفاء بالتزاماتها الدولية بتنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعكس نهجها الراسخ في تعزيز وحماية حقوق هذه الفئة ودمجها الشامل في المجتمع.

جاء ذلك في تصريح للشيخة جواهر الصباح أثناء زيارتها اليوم الخميس إلى وزارة الشؤون الإسلامية التقت فيها بوكيل الوزارة الدكتور سليمان السويلم وعدد من المسؤولين حيث اطلعت على مركز خدمة المراجعين من الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات التي يقدمها وآليات التنفيذ المعتمدة بما يخدم مختلف فئات الإعاقة.

وأوضحت الشيخة جواهر الصباح أن المركز يشتمل على مرافق استقبال مهيأة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير خدمة ترجمة لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية إلى جانب أدوات مساندة لذوي الإعاقة البصرية تشمل معدات وأجهزة حديثة ومتطورة لاستخراج المعاملات بطريقة (برايل) بما يراعي متطلبات سهولة الوصول إلى جميع مرافق الوزارة. وأضافت أن المركز يضم كذلك فريقا متخصصا للتعامل مع مختلف فئات ذوي الإعاقة وتقديم الدعم اللازم وتسهيل التواصل المباشر مع المسؤولين.

وأعربت عن بالغ تقديرها لاستحداث هذا المركز متطلعة إلى مزيد من التعاون المشترك بين جهات الدولة بما يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الكامل في المجتمع وبما يتسق مع أحكام القانون الوطني رقم (8) لسنة 2010 وإعلان (برلين – عمان) الصادر عن القمة العالمية الثالثة للاعاقة وبنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.