سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الـ40 للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماع اللجنة الوزارية رقم (40) لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

وثمن سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع ما يوليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من عناية ومتابعة حثيثة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ودعم وتوجيه الجهود الحكومية مشيدا بالجهود المتواصلة والعمل الدؤوب من أعضاء اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد والتي توجت بتوقيع عقد الهندسة والتوريدات والبناء لميناء مبارك الكبير في إطار المسيرة التنموية الشاملة التي تمضي بها البلاد بخطى متسارعة بما يعكس حرص الدولة على ترسيخ نهج العمل المؤسسي وتحقيق التكامل بين التخطيط والمتابعة وصولا إلى مخرجات تنموية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتخدم تطلعات المواطنين.

ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء بأهمية استمرار التنسيق المشترك بين أعضاء اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد وكافة جهات الدولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة بإرادة صادقة حققت منجزات مشرفة شامخة وقواعد إنتاجية عملاقة وأحدثت تحولات إيجابية كبيرة في توفير بيئة حاضنة للآمال ومحققة لأعلى الطموحات.

كما أعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن الشكر والتقدير لسمو رئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة وحضوره لمراسم التوقيع على العقد التنفيذي لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير في مطلع الأسبوع الجاري وما أبداه سموه من حرص بالغ واهتمام كبير بمتابعة سير المشاريع لتحقيق الأهداف المرجوة في الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية الوطنية للتنمية المستدامة وتوحيد الجهود وتوظيف الموارد في مشاريع ومبادرات تعود بالنفع على الوطن العزيز وفقا للرؤى السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

ومن جهته أوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات أن الاجتماع ناقش متابعة تقارير ومستجدات الجهات الحكومية المعنية في إجراءات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي إضافة إلى التعاون في مجال البيئة ومكافحة التصحر مضيفا أن الاجتماع تطرق إلى مواصلة المساعي الدؤوبة لتطوير العمل المشترك بما يلبي تطلعات القيادة السياسية.

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ووكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل محمد الزامل ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.