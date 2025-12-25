وزير الإسكان يتفقد مشروع المساكن الميسرة للاطلاع على سير الأعمال ونسب الإنجاز

من الجولة

تفقد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري مشروع (المساكن الميسرة) للاطلاع على سير الأعمال ونسب الإنجاز في العقود المختلفة ضمن المشروع وذلك بحضور المدير العام للمؤسسة بالتكليف راشد العنزي ورئيسة لجنة إسكان المرأة الشيخة بيبي يوسف الصباح.

وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان صحفي اليوم الخميس إن الوزير المشاري اطلع على سير أعمال المشروع حيث تجاوزت نسب الإنجاز الفعلية في عدد من العقود البرنامج الزمني المعتمد بما يعكس كفاءة التنفيذ والمتابعة الفنية الميدانية.

وأضافت أن الفريق الهندسي قدم شرحا مفصلا للوزير المشاري عن مكونات المشروع المقام غرب مدينة الكويت ضمن الامتداد العمراني المخطط للدولة ويضم نحو 9800 بيت سكني إلى جانب منظومة متكاملة من المباني العامة والخدمي بإجمالي 74 مبنى خدميا مختلفا.

وأوضحت أن مساحة أرض كل بيت تبلغ 200 متر مربع فيما تصل مساحة البناء إلى نحو 350 مترا مربعا مع اعتماد نموذجين أساسيين للتصميم بثماني واجهات مختلفة بما يحقق تنوعا معماريا ويراعي الخصوصية واحتياجات الأسرة الحديثة.

وذكرت (السكنية) أن وتيرة العمل في المشروع تسير بشكل متسارع مع تكثيف العمالة وتعدد مواقع التنفيذ المتزامنة والالتزام بمعايير الجودة العالية في جميع بنود الأعمال.

وأشارت إلى إشادة الوزير المشاري بالمستوى المتقدم للأعمال المنفذة والجهود المبذولة من فرق المؤسسة والمقاولين والاستشاريين مع حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الإسكانية وتسريع وتيرة الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية بما يحقق تطلعات المواطنين ويدعم أهداف الدولة التنموية.