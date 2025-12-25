البلدية: إزالة جواخير كيربي مخالفة في كبد

من حملة البلدية

نفذت بلدية الكويت حملات ميدانية أسفرت عن إزالة عدد من جواخير “كيربي” المخالفة في منطقة كبد، وذلك ضمن جهودها المتواصلة للتصدي للتعديات على أملاك الدولة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة في البلدية أن الجولات الرقابية نُفذت بتكثيف في مختلف المحافظات، وبتوجيهات وإشراف مباشر من المديرة العامة لبلدية الكويت المهندسة منال العصفور، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث تم رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وأضافت أن فرق البلدية ستواصل حملاتها التفتيشية لضمان الالتزام باللوائح والاشتراطات المعتمدة، مؤكدة في الوقت ذاته دعوتها لجميع المخالفين إلى المبادرة بإزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، تجنباً لاتخاذ إجراءات قانونية أشد بحقهم.