بنك برقان يعقد شراكة استراتيجية مع الجامعة الأمريكية في الكويت لتنمية المواهب الكويتية

مدير عام- الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان نقيب أمين

في إطار سعيه المستمر لتمكين المواهب الكويتية ودفع عجلة التنمية الوطنية، وقّع بنك برقان مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK). وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى دمج المعرفة الأكاديمية مع الخبرة المهنية، وتماشيها مع متطلبات السوق الفعلية، لتزويد الجيل الجديد من المهنيين بالمهارات اللازمة للنجاح والابتكار في القطاع المصرفي والمالي المتسارع.

ومثّل بنك برقان في توقيع مذكرة التفاهم كلٌّ من السيد/ نقيب أمين، مدير عام- الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان، و د. أسيل العوضي، نائب الرئيس للشؤوون الأكاديمية في الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK).

وصرّح السيد/ نقيب أمين: “تأتي هذه الشراكة تماشياً مع استراتيجيتنا لدعم الكوادر الوطنية وتحفيز الابتكار في القطاع المالي، حيث تجسد التزام بنك برقان بالتعلم المستمر والمساهمة الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة. ويعتبر هذا التعاون دعم للمؤسسات الأكاديمية لتكون متماشية مع احتياجات القطاع المصرفي المتغيّرة، وهو ضرورة لتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035. ومن خلال التعاون المشترك مع جامعة AUK، نعزز ونثري المواهب الشابة بالخبرة والأدوات اللازمة لرسم ملامح المستقبل المصرفي، القائم على المعرفة والابتكار والتأثير المستدام”.

وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية البنك للاستثمار في الكوادر الوطنية، وتأكيداً لالتزامه بترسيخ ثقافة التعلم المستمر بين موظفيه. وعلاوة على ذلك، تأكد هذه المبادرة دور بنك برقان الفاعل في دعم القطاعات الحيوية، مثل التعليم، مما يجسد التزامه بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وتفعيل برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035.

نائب الرئيس للشؤوون الأكاديمية في الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) د. أسيل العوضي

ومن جانبها، قالت د. أسيل العوضي، من جامعة AUK: “نحن سعداء للغاية بهذه الشراكة مع بنك برقان، الذي يُعدّ نموذجاً رائداً في مجال المسؤولية المؤسسية وتمكين الكفاءات الوطنية. تُشكل مذكرة التفاهم هذه إضافة نوعية للمسيرة الأكاديمية لطلابنا، حيث تتيح لهم فرصة مهمة لاكتساب خبرات عملية متكاملة تتماشى مع تعليمهم النظري. عبر مبادرات كهذه، نضمن أن يكتسب خريجونا المعرفة والثقة اللازمة للانضمام في سوق العمل في للقطاعات الحيوية التي تدفع عجلة تقدم وازدهار الكويت”.

الهدف من هذه الخطوة، استثمار كل من البنك والجامعة بتطوير برامج تعليمية مصمّمة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المهنية للموظفين عبر مختلف الإدارات والدرجات الوظيفية. كما يشمل التعاون تصميم دورات أكاديمية وفرصاً للتدريب العملي تهدف إلى صقل مهارات طلاب AUK، ولا سيما المهتمين بالخدمات المصرفية الرقمية والابتكار المالي، مع التركيز على مواضيع عدة تخدم الإبتكار و التحول الرقمي. ولإثراء الجانب العملي، سيتم تنظيم زيارات ميدانية ربع سنوية إلى المقرّ الرئيسي للبنك، حيث سيتاح للطلاب فرصة التفاعل مع ذوي الخبرة في البنك وبناء علاقاتهم المهنية، فضلاً عن ورش عمل وندوات ومحاضرات مشتركة يقدّمها فريق بنك برقان المختص وتستضيفها الجامعة.

صورة جماعية لفريقي بنك برقان والجامعة الأمريكية في الكويت خلال توقيع مذكرة التفاهم

ضمن إطار برنامجه الرائد “علِّمهم صغار”، يُجدّد بنك برقان التزامه بتزويد الشباب الكويتي الطموح بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية والشخصية المستقبلية. وفي هذا السياق، استضاف البنك زيارات تعليمية لمقرّه الرئيسي، أتاحت لطلاب من جامعات متعدّدة فرصة خوض تجربة مصرفية متكاملة، عبر الاطلاع المباشر على العمليات اليومية للقطاع المصرفي.