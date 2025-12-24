قوة الإطفاء العام تبرم إتفاقية تعاون مع المجلس الوطني للثقافة لتعزيز سلامة المواقع التراثية و التاريخية

من التوقيع

أبرمت قوّة الإطفاء العام صباح اليوم إتفاقية تعاون مشتركة مع المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب و ذلك بحضور سعادة رئيس قوّة الإطفاء العام اللواء طلال محمد الرومي و سعادة الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب الدكتور محمد خالد الجسار.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى تعزيز منظومة السلامة و الوقاية في مختلف المواقع الأثرية و التاريخية و التراثية من خلال تطبيق أعلى معايير و متطلبات السلامة و الحماية بما يسهم في الحفاظ على الموروث الثقافي الوطني و حمايته من المخاطر المحتملة.

كما تتضمن الاتفاقية أوجه تعاون مشتركة في المجالات التوعوية والثقافية وتبادل الخبرات الفنية والتخصصية وتنفيذ برامج توعوية تسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية السلامة والوقاية في هذه المواقع الحيوية بما يعزز التكامل المؤسسي بين الجانبين ويخدم المصلحة العامة.