بلجيكا تنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال لدى محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية الثلاثاء انضمام بلجيكا إلى الدعوى المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا، والتي تتهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

لكن هذه الخطوة لا تعني أن بلجيكا تدعم اتهامات جنوب إفريقيا ولا أنها تدافع عن الاحتلال، بل أنها ستقدم تفسيرها للقانون الدولي في سياق القضية.

وسبق أن انضمت دول عدة من بينها البرازيل وإيرلندا وبوليفيا وكولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك، إلى الدعوى المرفوعة إلى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.

وفي قرار مُدوّ صدر في كانون الثاني/يناير 2024، أي بعد أربعة أشهر من هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبداية الحرب بين الاحتلال وحماس، دعت محكمة العدل الدولية الاحتلال إلى الامتناع عن ارتكاب أي فعل من الأفعال المصنفة ضمن إطار الإبادة الجماعية، محذرة من “خطر حقيقي ووشيك” بإلحاق “ضرر لا يُمكن إصلاحه” بالفلسطينيين.

وأصدرت محكمة العدل الدولية أوامر موقتة تُلزم الاحتلال السماح بوصول المساعدات الإنسانية ومنع التحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. وامتنعت إسرائيل عن تنفيذ هذه الأوامر رغم طابعها الملزم قانونا.

وفي أيلول/سبتمبر، أعلنت بلجيكا وفرنسا ودول أخرى اعترافها بدولة فلسطين.

إلا أن الاعتراف القانوني بدولة فلسطين من قبل بلجيكا لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه، إذ تطالب بروكسل خصوصا باستبعاد حماس من الحكم الفلسطيني من أجل إصدار مرسوم ملكي في هذا الشأن.