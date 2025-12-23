وزير الشباب يؤكد تشرف الأسرة الرياضية برعاية سمو الأمير للمباراة النهائية على كأس سموه

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري

أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري اليوم الثلاثاء تشرف الأسرة الرياضية في الكويت وفخرها الكبير برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للمباراة النهائية على كأس سموه وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ممثلا عن سموه.

وقال الوزير المطيري في تصريح صحفي مساء اليوم الثلاثاء عقب ختام المباراة النهائية على الكأس الغالية إن الرعاية السامية تعد تجسيدا لاهتمام القيادة الحكيمة حفظهم الله ورعاهم ودعمهم المتواصل لأبنائهم الرياضيين ما أسهم في تحقيق الرياضيين الكويتيين للعديد من الإنجازات الرياضية الكبرى.

وذكر أن هذا الاهتمام الرسمي الكبير الذي تحظى به الرياضة الكويتية يمثل حافزا كبيرا للرياضيين لمواصلة العمل والعطاء ورفع راية الكويت في مختلف المحافل الرياضية فضلا عن تعزيز المسيرة الرياضية الكويتية وتطورها.

وتقدم بجزيل الشكر والامتنان للقيادة السياسية الحكيمة للبلاد حفظهم الله ورعاهم على رعايتهم الدائمة لمسيرة التنمية الرياضية والشبابية وتمكين الشباب ليكونوا شركاء فاعلين في بناء حاضر الكويت ومستقبلها.

وهنأ الوزير المطيري نادي الكويت الرياضي بمناسبة تتويجه بلقب البطولة الغالية كما بارك لنادي العربي الرياضي لحصوله على المركز الثاني منوها بالتنظيم الجيد للاتحاد الكويتي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة وشركة VO ومؤسسات الدولة والمتطوعين والشركات الراعية للمباراة النهائية وبالحضور الجماهيري الذي أسهم في نجاح هذا الكرنفال الرياضي الكبير.