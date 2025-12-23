سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس نادي الكويت بمناسبة الفوز بكأس سمو الأمير لكرة القدم

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى السيد خالد علي الغانم رئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز فريق نادي الكويت لكرة القدم في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير للموسم الرياضي 2024 – 2025 والتي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025 بين فريقي نادي الكويت الرياضي والنادي العربي الرياضي.

مشيدا سموه بالأداء المتميز للفريقين خلال المباراة ومتمنيا سموه للجميع التوفيق للإسهام في تحقيق المزيد من الإنجازات في المجال الرياضي.