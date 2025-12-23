×
×

سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس نادي الكويت بمناسبة الفوز بكأس سمو الأمير لكرة القدم

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
الكويت
نُشر :
س
س

بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى السيد خالد علي الغانم رئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز فريق نادي الكويت لكرة القدم في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير للموسم الرياضي 2024 – 2025 والتي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025 بين فريقي نادي الكويت الرياضي والنادي العربي الرياضي.

مشيدا سموه بالأداء المتميز للفريقين خلال المباراة ومتمنيا سموه للجميع التوفيق للإسهام في تحقيق المزيد من الإنجازات في المجال الرياضي.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية