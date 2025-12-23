سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس نادي الكويت بمناسبة الفوز بكأس سمو الأمير لكرة القدم

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى السيد خالد علي الغانم – رئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي عبر فيها سموه حفظه الله ورعاه عن خالص تهانيه بمناسبة فوز فريق نادي الكويت لكرة القدم في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير للموسم الرياضي 2024 – 2025 والتي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025 بين فريقي نادي الكويت الرياضي والنادي العربي الرياضي.

مشيدا سموه رعاه الله بالأداء المتميز للفريقين وبما اتصفا به من تنافس شريف خلال المباراة النهائية والروح الرياضية العالية التي تحلت بها كافة الفرق المشاركة في البطولة راجيا سموه حفظه الله ورعاه للجميع كل التوفيق للإسهام في رفع مستوى الرياضة الكويتية لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات الرياضية.