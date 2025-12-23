نادي الكويت يحقق لقب كأس سمو الأمير لكرة القدم للمرة الـ17 بفوزه على العربي في نهائي 2024 – 2025

من التتويج

حقق فريق نادي الكويت اليوم الثلاثاء لقب بطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم للمرة الـ17 في تاريخه بفوزه على نظيره العربي بنتيجة (2 – 0) في المباراة النهائية موسم (2024 – 2025).

وشهد استاد جابر الأحمد الدولي “مباراة مثيرة” إذ انتقل حماس الجماهير المساندة للفريقين إلى اللاعبين على أرض الملعب.

وبدأ (الكويت) المباراة سريعا حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة السادسة بعد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء انبرى لها اللاعب يوسف ناصر فيما أضاف زميله اللاعب محمد دحام الهدف الثاني في الدقيقة الـ39 لينتهي الشوط الأول بتقدم (الكويت).

وفي الشوط الثاني حاول العربي العودة إلى اللقاء وخلق فرص عديدة باءت جميعها بالفشل فيما تم طرد لاعبيه عبدالعزيز نصاري في الدقيقة الـ77 ونبيل مرموق في الدقيقة الـ90.

وسبق المباراة النهائية حفلا مبسطا بأوبريت غنائي تغنى بعادات وتقاليد الشعب الكويتي وأمجاد الكرة الكويتية مع استعراض للخيول العربية الأصيلة.

وتعتبر هذه المباراة النهائية مؤجلة من الموسم الماضي (2024 – 2025) بسبب الظروف الإقليمية آنذاك.

وحصد الكويت لقبه ال17 في تاريخه متساويا مع القادسية ثم العربي ب16 مرة وبعدها كاظمة ب8 مرات وفيما فاز بها السالمية واليرموك مرتين والفحيحيل مرة واحدة.