دولة الكويت ترحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن

وزارة الخارجية

رحبت دولة الكويت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الثلاثاء في مسقط عاصمة سلطنة عمان الشقيقة بشأن تبادل الأسرى في اليمن مؤكدة أنه خطوة مهمة وإيجابية نحو بناء الثقة وتعزيز مسار السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن دولة الكويت تثمن الجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها سلطنة عمان الشقيقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى جانب الجهود المقدرة لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وجددت موقف دولة الكويت الداعم لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق نحو السلام والتنمية.